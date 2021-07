Metal Gear Solid, Kojima svela una curiosità su FoxDie

Hideo Kojima, il creatore dell’apprezzata serie videoludica Metal Gear Solid, ha da poco svelato un’interessante curiosità legata alla produzione del primo capitolo del franchise.

In particolare, questo interessante dettaglio riguarda Integral, la versione del primo Metal Gear Solid con nuovi contenuti aggiuntivi rilasciata sul mercato giapponese, legata al virus assassino FoxDie.

I fan sono rimasti molto legati ai capitoli della saga, in particolar modo al terzo episodio: un’immagine mostra come sono cambiati in 50 anni i protagonisti di Metal Gear Solid 3.

Questo nulla toglie ovviamente al grande successo riscontrato dal primo capitolo, di cui il doppiatore di Snake si è detto convinto che il remake si farà.

Tramite un post su Twitter, Hideo Kojima ha ammesso che quando è stato rilasciato Metal Gear Solid Integral, ha messo al suo interno una sorta di «FoxDie», un pericolosissimo virus, all’interno del gioco.

Questo non significa ovviamente che le copie fossero tossiche o pericolose in qualche modo: ciò a cui il famoso autore di Metal Gear si stava riferendo era la presenza di un minigioco disponibile su PocketStation, una console portatile disponibile esclusivamente in Giappone.

PocketStation poteva essere utilizzata anche per conservare i salvataggi dei giochi PlayStation, in maniera simile a quanto fatto dalla Visual Memory Unit di Dreamcast.

https://twitter.com/corymidori/status/1410505638166343681

Nel caso gli utenti avessero scelto di salvare i propri dati all’interno di questa periferica, avrebbero sbloccato un minigioco legato al FoxDie: l’obiettivo era riuscire a crearne un vaccino scambiando il salvataggio completo con altre 5 persone in una singola settimana.

Una volta completata la missione, i giocatori avrebbero avuto la possibilità di importare il salvataggio nel VR Disc e sbloccare le missioni ninja, comunque accessibili anche con un metodo più convenzionale, seppur più complicato: completare il gioco ad ogni singola difficoltà e raggiungere il miglior rank possibile.

Hideo Kojima ha però ammesso che non crede che «qualcuno se ne sia accorto», dato che probabilmente non sono stati moltissimi i giocatori giapponesi ad aver scoperto questa feature, che non è stata disponibile nel resto del mondo.

Il primo Metal Gear Solid ha rivoluzionato il modo di intendere i videogiochi e presto diventerà anche un film: il regista ha recentemente svelato nuovi dettagli sulla produzione.

Nel caso non vogliate aspettare, un fan ha già scelto sapientemente i momenti più importanti tra le cutscene ed i gameplay per realizzarne un film di due ore.

A proposito di rivelazioni nascoste, sapevate che esiste anche un capitolo «segreto» di Metal Gear Solid?