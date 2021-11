Metal Gear Solid, con queste lampade speciali sarete a Shadow Moses

Per i fan di Metal Gear Solid oggi c’è una chicca di quelle importanti, degli oggetti che vi faranno sentire sempre a Shadow Moses.

La saga che ha consacrato Hideo Kojima è anche una di quelle che farà per sempre parte della storia dei videogiochi, nonostante tutto.

Una saga che potrebbe tornare a breve, visto che diverse fonti hanno confermato al giornalista Andy Robinson che Konami sarebbe pronta a rispolverare MGS, oltre a nuovi capitoli di Castlevania e Silent Hill.

Metal Gear Solid sarà anche un grande film, attualmente in produzione, con Oscar Isaac come protagonista. Nell’attesa che esca, ecco come potete passare il tempo.

Per i fan del primo capitolo in 3D della saga, ambientato nell’iconica Shadow Moses, oggi c’è una bella cosa che vogliamo mostrarvi. Anzi, tre belle cose.

Reddit è pieno di fan di Metal Gear Solid, e tra questi c’è anche chi riesce a fare delle creazioni pazzesche per celebrare la sua passione.

Come l’utente DarkOra, che ha realizzato tre lampade speciali per celebrare la saga di Hideo Kojima. L’idea di queste lampade è fenomenale.

Come potete vedere dal post originale che trovate qui sopra, l’utente ha realizzato tre lampade ispirandosi alle tre icone dedicate agli allarmi, all’evasione e al jamming, così come appaiono in Metal Gear Solid.

La cura nei dettagli è fenomenale, sia nel ricrearne perfettamente l’estetica, ma anche nell’utilizzare i colori appropriati per ottenere la massima fedeltà.

Al post originale l’utente ha commentato dicendo che crea spesso lampade del genere e, nel caso siate interessati, le potrete anche acquistare privatamente e farvele spedire.

Di recente, invece, Metal Gear Solid 2 ha compiuto vent’anni. Una ricorrenza così importante che anche Hideo Kojima ne è rimasto colpito.

Mentre due dei capitoli più importanti della saga sono stati rimossi di recente dagli store digitali, con una mossa data da motivazioni molto particolari.

Hideo Kojima, invece, è al lavoro su qualcos’altro, e di recente sono emerse anche delle immagini curiose al riguardo.