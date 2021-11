Metal Gear Solid 2 e 3 rimossi da tutti gli store: la motivazione è “storica”

Come un fulmine a ciel sereno, Konami ha appena annunciato di aver interrotto la vendita di Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 3 su tutti gli store digitali presenti.

Il risultato è che gli storici capolavori ideati da Hideo Kojima, per il momento, non sono più recuperabili su console e PC, venendo dunque rimossi perfino dall’abbonamento PlayStation Now: il tutto sarebbe colpa di alcune licenze che il publisher giapponese deve necessariamente rinnovare.

Proprio Metal Gear Solid 3 è attualmente al centro di forti chiacchiere relative ad un possibile remake, che starebbe per diventare realtà insieme al ritorno di Silent Hill.

Lo studio indiziato della realizzazione del remake potrebbe averne confermato lo sviluppo con un grosso indizio: è doveroso però segnalare che la motivazione della rimozione degli storici titoli non sarebbe «colpa» del nuovo capitolo.

Con un comunicato ufficiale sulla proprio sito internet (via Kotaku), Konami ha infatti dichiarato di aver preso la decisione di rimuovere dalla vendita, senza alcun preavviso, tutte le versioni digitali di Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 3 su tutte le console PlayStation, Xbox e Nintendo, oltre a cancellare anche le edizioni disponibili su GOG e Nvidia Shield.

La ragione è legata all’utilizzo di alcuni filmati storici, presenti in entrambi i capolavori: la licenza sarebbe scaduta e Konami dovrà dunque rinnovare l’accordo, prima di poter rimettere in vendita questi grandi titoli.

Di conseguenza, fino a quando la situazione non sarà risolta, nemmeno gli abbonati a PlayStation Now potranno sfruttare questi titoli: una notizia che lascerà sicuramente l’amaro in bocca a tantissimi appassionati, dato che non c’è stato nemmeno il tempo di acquistarli digitalmente prima che fosse troppo tardi.

Non è chiaro se tutte le versioni torneranno o meno disponibili per il commercio, ma Konami ha già voluto chiarire che non si tratta di una decisione permanente: in qualche modo, questi grandi videogiochi prima o poi saranno nuovamente acquistabili.

Purtroppo il publisher non ha saputo dare tempi certi e, di conseguenza, non sappiamo quando torneranno ad essere acquistabili in formato digitale: di seguito troverete tutte le versioni rimosse dagli store.

PlayStation 3 METAL GEAR SOLID 2 SONS OF LIBERTY HD EDITION

PlayStation 3 METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER HD EDITION

PlayStation 3 METAL GEAR SOLID HD EDITION

PlayStation Vita METAL GEAR SOLID 2 SONS OF LIBERTY HD EDITION

PlayStation Vita METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER HD EDITION

PlayStation Vita METAL GEAR SOLID HD COLLECTION

PlayStation Now METAL GEAR SOLID HD COLLECTION

Xbox 360 METAL GEAR SOLID HD EDITION: 2 & 3

Nintendo 3DS METAL GEAR SOLID SNAKE EATER 3D

GOG.com METAL GEAR SOLID 2 SUBSTANCE

NVIDIA SHIELD METAL GEAR SOLID 2 HD for SHIELD TV

NVIDIA SHIELD METAL GEAR SOLID 3 HD for SHIELD TV

Naturalmente vi terremo aggiornati qualora ci fossero novità sul ritorno di Metal Gear Solid 2 e 3: la speranza è che il rinnovo della licenza non richieda un periodo di tempo eccessivo.

Il loro possibile ritorno potrebbe servire ad accendere l’interesse per il possibile nuovo Metal Gear Solid 3, che potrebbe essere una via di mezzo tra il remake e il remastered.

In attesa che venga ufficializzato, c’è chi è riuscito a ricreare una delle scene più iconiche proprio su Metal Gear Solid V.

Al momento non ci sono invece novità su un possibile rifacimento del secondo capitolo, tra i più apprezzati della saga: Hideo Kojima ha ammesso di essersi ispirato a un incredibile romanzo.