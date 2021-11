Il film di Metal Gear Solid non esce? Ecco come ingannare l’attesa

La saga di Metal Gear Solid non ha certo bisogno di presentazioni, tanto che da anni i fan attendono al varco il film ufficiale ispirato all’opera di Hideo Kojima, attualmente in pre-produzione.

Il franchise dedicato a Snake e soci è infatti stato parcheggiato da tempo anche nell’universo videoludico, visto che Konami non ha ancora deciso il da farsi.

Vero anche che alcune settimane fa è iniziata a circolare una voce insistente circa l’annuncio ormai prossimo del remake di Metal Gear Solid 3 Snake Eater.

Del resto, gli appassionati hanno trovato il modo di ingannare l’attesa sperimentando curiosità lato gameplay nel ben noto Metal Gear Solid V, ad esempio prendendo il prologo del gioco fin troppo seriamente.

Ora, via Reddit, qualcuno ha ben pensato di interpellare la community chiedendo esplicitamente quali siano i film che maggiormente si legano alla saga di MGS, sia come fonte di ispirazione per i giochi che come chiaro omaggio postumo per pellicole più recenti.

Il più quotato è senza ombra di dubbio 1997: Fuga da New York (Escape from New York), film d’azione e fantascienza del 1981, diretto da John Carpenter, con Kurt Russell e Lee Van Cleef.

Secondo e non meno importante, l’intero franchise di Rambo, il reduce del Vietnam interpretato dal leggendario Sylvester Stallone, per via delle ovvie somiglianze con Solid Snake.

Altri sono la saga di James Bond 007, passando per Die Hard, John Wick, l’anime-manga di Neon Genesis Evangelion e, ultimo ma non meno importante, il leggendario C’era una volta il West, film del 1968 diretto da Sergio Leone, quest’ultimo anche e soprattutto per la somiglianza tra il personaggio di Lee Van Cleef e Revolver Ocelot.

Se quindi alcuni delle pellicole nominate dai fan mancano nella vostra cineteca – e siete appassionati di MGS – magari dovreste dargli un’occhiata al più presto.

Resta ora da vedere se il blockbuster con Oscar Isaac diretto da Jordan Vogt-Roberts (ancora privo di una data di uscita) trarrà anch’esso ispirazione dalle pellicole sopra citate, cosa alquanto probabile.

Ricordiamo anche, parlando sempre di lungometraggi, un fan ha trasformato ogni capitolo della saga di Konami in un film da due ore davvero sorprendente.

Infine, avete visto Metal Gear Solid V Has Gone To, un film fan-made dedicato a MGS V che chiude il cerchio della narrazione rimasta in sospeso nel gioco?