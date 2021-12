Metal Gear Solid 3, scoperto un dettaglio nascosto incredibilmente creativo

Uno dei capitoli più amati del franchise di Metal Gear è sicuramente Metal Gear Solid 3 Snake Eater, titolo uscito originariamente su console PS2.

Da tempo si parla del fatto che il publisher giapponese Konami abbia intenzione di far rivivere le avventure di Snake con un sequel o un rifacimento di un capitolo classico, magari proprio il terzo.

Mesi fa alcune fonti hanno confermato al giornalista Andy Robinson che la compagnia giapponese sarebbe infatti pronta a rispolverare Snake Eater in un remake vero e proprio.

La voce più insistente è che un rifacimeto di Metal Gear Solid 3 Snake Eater sviluppato da Virtuous sia attualmente in lavorazione, nonostante ad oggi non vi siano ancora conferme ufficiali.

Ora, come riportato anche da GamesRadar+, alcuni fan di Metal Gear Solid 3 hanno scoperto che la versione Nintendo 3DS del gioco nasconde una caratteristica incredibilmente creativa.

Poco più in basso, potete vedere un post del forum che è spuntato sul subreddit dedicato a MGS all’inizio di questa settimana.

L’autore del post rivela di aver scoperto che, quando Naked Snake perde l’occhio in Metal Gear Solid 3, la versione DS del gioco non permette più di usare il cursore di profondità 3D in modalità terza persona, a significare la perdita di un bulbo oculare da parte del protagonista.

Questo è un dettaglio piuttosto interessante presente solo nella versione DS di Metal Gear Solid 3, ed è curioso come sia passato inosservato per così tanti anni dai giocatori.

Vero anche che la versione 3DS di del gioco è l’unica piattaforma che utilizza un cursore di profondità 3D per il titolo di Hideo Kojima, cosa questa che rende il dettaglio in questione assente nelle versioni disponibili sulle altre piattaforme.

Nell’attesa di scoprire se il remake di MGS3 diventerà o no realtà, i fan hanno iniziato a fantasticare sui momenti più fuori di testa della saga di MGS.

Ma non solo: in queste settimane si sta discutendo anche sulla sequenza della saga di Metal Gear Solid migliore in assoluto.

Infine, se volete scoprire i migliori e i peggiori capitoli della serie di Metal Gear Solid date un’occhiata alla nostra classifica pubblicata sulle pagine di SpazioGames.