Metal Gear Solid 3 Remake, forse il primo teaser trailer è già stato svelato

Dopo che i rumor su Silent Hill 2 Remake sono stati ufficialmente confermati, in questi istanti potrebbe essere arrivata anche la conferma ufficiale sul remake di Metal Gear Solid 3: il primo teaser trailer sembrerebbe essere stato svelato in anticipo.

I fan della celebre saga stealth potrebbero dunque tornare a scoprire uno dei capitoli più amati della saga, che rappresenterebbe anche un suo ritorno ufficiale dopo il quinto episodio (trovate la Definitive Experience di Metal Gear Solid V su Amazon).

Per chi si fosse perso le indiscrezioni, ricordiamo che lo scorso anno uscirono alcuni report che avevano anticipato l’esistenza non solo di questo remake, ma anche del già citato Silent Hill 2: dopo che il ritorno del survival horror è stato pienamente confermato, si attendeva solo una potenziale conferma ufficiale anche di Metal Gear Solid 3 Remake, dopo che era arrivato un indizio dagli stessi sviluppatori.

Ebbene, sembra che nelle scorse ore Virtuous, il team di sviluppo che sarebbe incaricato dei lavori sul “nuovo” terzo episodio, avrebbe pubblicato un teaser trailer sulle proprie pagine, salvo poi aver deciso di rimuoverlo improvvisamente.

Tuttavia, i fan sarebbero riusciti a recuperarlo e ripubblicarlo in rete: il teaser ci mostra semplicemente un’ambientazione che ricorda molto quelle viste in Snake Eater, senza però mostrare protagonisti o altri dettagli nella storia.

L’insider Dusk Golem fa però notare che il trailer si conclude con quello che sembra essere un codice morse, che si tradurrebbe in «8 dicembre», ovvero la data in cui si svolgerà l’edizione 2022 di The Game Awards:

Seems Virtuous' Metal Gear Solid 3 Remake may be getting announced at the Game Awards. First preview of it. Virtuous themselves uploaded this teaser, but then deleted it, but people saved it. The Morse Code spells out December 8th, IE the Game Awards. https://t.co/pHYjNvyt48 — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) October 30, 2022

Se la legittimità del trailer fosse dunque confermata, così come i riferimenti a Metal Gear Solid 3, significherebbe che dovremo attendere semplicemente The Game Awards 2022 prima di poter vedere finalmente il remake in azione.

Per il momento, vi invitiamo naturalmente a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di ulteriori conferme o annunci ufficiali: non appena avremo ulteriori notizie su quella che sembra essere una clamorosa anticipazione, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Nel frattempo, ricordiamo che non è chiaro se questo presunto progetto possa essere un remake ricostruito da zero o una più “semplice” edizione remastered: in attesa di ulteriori conferme ufficiali, il nuovo Metal Gear Solid 3 potrebbe anche essere una via di mezzo tra le due opzioni.