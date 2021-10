Metal Gear Solid, Konami riaccende l’hype con un’immagine pazzesca

Alcuni giorni fa VGC ha confermato la notizia che Konami sarebbe al lavoro su un nuovo Metal Gear Solid è attualmente in lavorazione, oltre al ritorno di altri franchise di successo.

Del resto da mesi (anni?) si parla del fatto che il publisher giapponese avrebbe intenzione di far rivivere le avventure di Snake e soci.

Le indiscrezioni parlano infatti di una sorta di remake/remaster di Metal Gear Solid 3 Snake Eater, titolo uscito originariamente su console PlayStation 2 diversi anni fa.

Del resto Konami ha deciso di saltare l’E3 di quest’anno, cosa questa che potrebbe preannunciare il ritorno delle grandi serie nel futuro neanche così prossimo.

Ora, in attesa che la casa nipponica faccia la sua prima “mossa”, rivelando al mondo i progetti in arrivo, ecco che il profilo Twitter ufficiale del publisher ha deciso di fare una gradita sorpresa a tutti fan.

Quasi a voler ricordare che Konami non ha dimenticato di certo MGS, il post mostra una bellissima immagine inedita ispirata al primo capitolo uscito alla fine degli anni ’90.

L’artwork, realizzato dal bravissimo Dan Mumford (qui il suo sito ufficiale), mostra il Metal Gear Rex in primo piano, con Solid Snake ben nascosto in un angolo (e armato della sua fedelissima SOCOM, e con un bazooka in un angolo).

Poco più in basso, l’immagine in questione:

