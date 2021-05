Metal Gear Solid 3, NPC perde la pazienza in bagno: il video sorprende

Un fan di Metal Gear Solid 3 ha recentemente scoperto una divertente reazione di uno degli NPC del gioco mentre si trova in bagno, filmandola in un divertente video.

Durante questa particolare «fase» della nostra vita ogni umano ha bisogno infatti dei propri tempi per gestire le proprie «necessità»: questo ragionamento vale ovviamente anche per il terzo capitolo della saga, che può portare il personaggio a reagire in maniera molto particolare, perdendo la pazienza.

Il terzo capitolo è sicuramente uno dei più amati dai fan anche per piccoli segreti come questo: uno spettacolare video musicale l’ha anche re-immaginato con lo stile grafico di Metal Slug.

La saga si presta da sempre anche a modi originali per completare le missioni: basti pensare che nel quinto capitolo c’è stato anche chi ha utilizzato il proprio cavallo come esca.

Un NPC di Metal Gear Solid 3 può letteralmente perdere la pazienza in bagno.

L’utente Reddit BaclavaBoyEnlou ha deciso di posizionarsi davanti alla porta di un bagno in cui era presente un NPC e di bussare ripetutamente sulla porta.

Il nemico ha inizialmente risposto in maniera seccata, chiedendo di dargli un secondo per aprire la porta: tuttavia Snake non ha smesso di bussare nemmeno per un secondo, mettendogli fretta.

Di conseguenza, si vede l’NPC perdere letteralmente la pazienza ed aprire la porta del bagno con un calcio: facendo così allo stesso tempo ha anche atterrato Snake che stava evidentemente «aspettando il suo turno».

Potete vedere voi stessi la divertente clip video qui sotto, grazie al post condiviso dall’utente sul forum dedicato alla serie di Hideo Kojima:

Si tratta di un evento che probabilmente sarà sfuggito a molti giocatori, dato che è necessario ingegnarsi particolarmente per pensare di fare qualcosa di simile.

La grande creatività per la realizzazione di eventi simili nella serie Metal Gear Solid è uno dei tanti motivi per cui i giocatori ancora oggi, a distanza di molti anni, rigiocano più che volentieri tutti i capitoli.

Nel frattempo, si rincorrono sempre più spesso le voci che vogliono Konami al lavoro su un remake di Metal Gear Solid: anche David Hayter, lo storico doppiatore di Snake, si dice convinto che ci possa essere qualcosa di vero.

Tuttavia, nel caso dovesse effettivamente essere reale, Hayter chiede anche che vengano mantenuti i doppiatori originali di quei capitoli.

Un video misterioso potrebbe inoltre aver anticipato il possibile remake di Metal Gear Solid 2, grazie ad un filmato che mostra una delle iconiche location con una visuale in prima persona.