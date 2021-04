Metal Gear Solid V, fan utilizza il cavallo come “esca”: l’originale strategia

Nonostante sia una saga notoriamente e principalmente stealth, Metal Gear Solid V possiede un’ampia libertà di azioni che consente ai propri giocatori di agire in tanti modi diversi, alcuni dei quali, come quello di cui vi narreremo oggi, decisamente inaspettati.

Un fan ad esempio ha notato che manipolando l’ambiente in una maniera specifica, è possibile comparire a sorpresa alle spalle dei nemici, rigenerandosi proprio al momento giusto.

Dopo il quinto apprezzato capitolo della serie, lo storico creatore Hideo Kojima abbandonò Konami ed il franchise venne messo in standby: di recente un misterioso tweet ha però riacceso le speranze della community.

Una delle novità presenti su Metal Gear Solid V è sicuramente la possibilità di utilizzare il cavallo: un fedele compagno che un giocatore particolarmente creativo ha deciso di utilizzare come vera e propria «esca» per i nemici.

Il cavallo di Metal Gear Solid V può diventare una vera 'esca'.

Dopo essersi trovato faccia a faccia con un nemico, che non aveva ancora notato la sua presenza ma che lasciava poche possibilità di venire aggirato, l’utente bolozombie di Reddit ha deciso di provare una strategia insolita: ha deciso di fischiare in-game per richiamare l’attenzione del suo cavallo, che stava proprio di fianco a lui.

In seguito al gesto, il nostro destriero si è fatto notare dall’avversario, lasciando il protagonista libero di poter sparare un colpo in testa preciso al soldato nemico.

Un evento sicuramente insolito ed originale, che potete ammirare nella clip video condivisa dallo stesso utente nel forum dedicato alla serie di Metal Gear Solid:

Il cavallo di Metal Gear Solid V non era, molto probabilmente, studiato dagli sviluppatori per poter affrontare quella zona, motivo per cui non sembra essere esattamente a suo agio con l’ambiente di gioco.

Tuttavia ai fini di gameplay l’evento appare decisamente irrilevante: anche se l’effetto finale è sicuramente divertente il giocatore ha ottenuto ciò che voleva, distraendo efficacemente gli avversari.

E se non riuscirà ad avere un punteggio stealth perfetto, poco male: l’importante è essere sopravvissuti ed essersi comunque divertiti allo stesso tempo.

Uno dei capitoli più apprezzati dell’intera è sicuramente il terzo, che è stato re-immaginato in un crossover con Metal Slug in un video, diventando uno sparatutto a scorrimento con una spettacolare grafica 16-bit.

Mentre attendiamo di saperne di più sul futuro della serie, è doveroso ricordare che un film della serie è attualmente in produzione: l’attore che è stato scelto per interpretare Solid Snake è Oscar Isaac.