Metal Gear Solid Remake si farà? Le parole di David Hayter

Le voci riguardo un possibile Metal Gear Solid Remake si rincorrono ormai da diverso tempo, ma a dare loro credibilità ci ha pensato oggi David Hayter, lo storico doppiatore di Solid Snake.

La scorsa settimana vi abbiamo infatti riportato di un rumor secondo il quale sarebbe già stato individuato l’autore del remake: si tratterebbe di Bluepoint Games, che starebbe lavorando a molteplici rifacimenti della saga.

Pochi giorni dopo è comparso un tweet misterioso sull’account ufficiale della serie, che ha ovviamente contribuito a riaccendere le speranze dei fan riguardo possibili nuovi annunci.

Come riportato da Segment Next, David Hayter è stato intervistato nel podcast di Dan Allen Gaming, nel quale ha rivelato di credere ai rumor e che quindi, secondo lui, Metal Gear Solid Remake potrebbe essere reale.

David Hayter è convinto che Metal Gear Solid Remake sia reale.

Dopo che l’host ha domandato a David Hayter se personalmente credesse ai rumor, il doppiatore di Snake ha rivelato che all’inizio non credeva minimamente a questa voce di corridoio.

Le cose sono però cambiate quando ha ricevuto un messaggio da un insider: non è chiaro cosa ci fosse scritto nel testo, ma pare che ciò sia bastato a fargli cambiare idea.

Adesso David Hayter sostiene infatti che «potrebbe non essere semplicemente un rumor», evidenziando che adesso è un «industry rumor», un passo in avanti rispetto alle semplici voci che si leggono in rete.

Ovviamente questo non significa che Metal Gear Solid Remake sia stato confermato: si tratta solo di dichiarazioni interessanti che dimostrano quanto il rumor si stia rivelando credibile anche da persone che hanno lavorato a stretto contatto con la saga.

Sfortunatamente non ci sono ancora stati annunci ufficiali da Konami riguardo un possibile ritorno ufficiale della serie: di conseguenza i fan sono ancora costretti ad aspettare pazientemente nuove informazioni.

Naturalmente anche noi non mancheremo di tenervi aggiornati con tutte le ultime novità riguardanti il futuro di Metal Gear Solid, con la speranza che l’annuncio del remake sia effettivamente stato programmato dalla compagnia.

Ricordiamo infatti che Konami ha recentemente rinnovato due marchi di saghe importanti, tra cui è incluso anche Metal Gear Rising, lo spin-off action della serie con protagonista Raiden.

Per quanto riguarda invece Metal Gear Solid in sé, al momento non abbiamo ulteriori novità ma sappiamo che è in lavorazione un film, per il quale è già stato scelto l’attore che interpreterà Snake.

L’ultimo capitolo ufficiale uscito è stato Metal Gear Solid V, che ancora oggi continua ad essere molto giocato dai fan che scoprono modi originali per concludere le missioni, tra cui un utilizzo decisamente originale del cavallo.