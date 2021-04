Metal Gear Solid 2, un video misterioso anticipa il remake?

Sembra ormai evidente che ci siano annunci in arrivo sulla storica saga ideata di Kojima: questa volta sono però stati lanciati degli indizi relativi a Metal Gear Solid 2 tramite un misterioso tweet, che anticiperebbe un possibile remake in arrivo.

Negli scorsi giorni vi avevamo infatti riportato di un account Twitter chiamato Tom Olsen, che ha lanciato indizi su un possibile ritorno della serie dopo essere stato anche citato dall’account ufficiale della serie Metal Gear Solid.

Da tempo si rincorrono le voci su un possibile remake della saga: sull’argomento è stato intervistato anche David Hayter, lo storico doppiatore di Solid Snake, che ha rivelato come si tratti ormai di un industry rumor e di come sia convinto ci sia effettivamente qualcosa dietro.

Come riportato da Game Rant, Tom Olsen ha da poco pubblicato un altro misterioso tweet che questa volta include un video raffigurante diverse location molto familiari, apparse su Metal Gear Solid 2.

La particolarità è che il tutto pare giocato con una prospettiva in prima persona e con movimenti molto lenti: purtroppo nel video in sé non viene mostrato molto altro, ma è possibile che i fan riescano a scovare altri dettagli segreti.

Dato il particolare punto di vista mostrato nel filmato, c’è chi pensa che questo possa significare una possibile versione VR di Metal Gear Solid 2: un’ipotesi che ha avuto reazioni miste da parte della community.

Huh, I don’t remember filming this. No idea where it came from.

I did have a pretty crazy dream last night about being on boat going down the West Side. Maybe it’s from the head trauma? Doc did say I had a mild concussion. Pretty weird! https://t.co/aepoaAAa5w

— Tom Olsen (@TheTomOlsen) April 22, 2021