Metal Gear Solid 3 ridisegnato come Metal Slug: lo spettacolare video

Metal Gear Solid e Metal Slug sono due saghe videoludiche leggendarie che, nonostante il nome molto somigliante, appartengono a generi completamente diversi e che sono rimaste nel cuore di migliaia di appassionati videoludici, alcuni dei quali hanno deciso di immaginare questi mondi fusi insieme.

Entrambe le saghe sono assenti dagli scaffali videoludici da diverso tempo, anche se per la serie dedicata a Solid Snake potrebbe esserci ancora speranza per un possibile ritorno, nonostante l’addio di Kojima, grazie ad un misterioso tweet apparso in questi giorni sull’account Twitter ufficiale.

Sappiamo inoltre che diventerà presto un film, per il quale è già stato scelto l’attore Oscar Isaac per l’interpretazione dell’iconico protagonista, anche se non si hanno ancora date ufficiali per l’effettivo rilascio.

Per quanto riguarda invece Metal Slug, il destino al momento appare ancora incerto, ma nel frattempo i fan potranno rimanere contenti di vederne omaggiato lo stile grafico, ancora oggi iconico, e vederlo adottato per il bellissimo Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Metal Gear Solid 3 diventa come Metal Slug in un bellissimo video musicale.

Il gruppo musicale The 8-Bit Big Band ha infatti deciso di omaggiare il terzo capitolo principale della saga di Solid Snake reinterpretando Snake Eater, il brano omonimo e tra i più apprezzati di sempre della serie da parte dei giocatori.

Il vero omaggio arriva però all’interno del video pubblicato su YouTube per l’occasione, la cui estetica omaggia allo stesso tempo anche Metal Slug, che mostra il terzo capitolo di Solid Snake ridisegnato interamente in chiave old-gen.

L’idea della band era infatti quella di poter mostrare come sarebbe venuto fuori un crossover tra le due serie, mostrando a tutti gli effetti Metal Gear Solid 3 diventare uno sparatutto a scorrimento in 16-bit con animazioni e stile grafico del franchise prodotto da SNK.

Il risultato è assolutamente spettacolare, non solo da un punto di vista sonoro ma anche e soprattutto visivo: potete ammirare questa spettacolare fusione qui sotto nel video ufficiale:

Particolarmente impressionante, tra le altre ricreazioni che potete ammirare nel video, lo Shagohod in 16-bit: il veicolo ibrido è ricchissimo di dettagli che potranno essere ammirati dai più grandi fan del terzo capitolo di Solid Snake.

Dopo aver visto questo video, l’idea di poter vedere magari in veste ufficiale un «Metal Gear Slug» non ci dispiacerebbe affatto, anche se purtroppo dubitiamo possa realmente accadere.

Al momento sappiamo solo che Metal Slug dovrebbe tornare grazie ad un adattamento mobile, Code J, di cui al momento abbiamo poche informazioni e non sappiamo nemmeno se sia previsto per il mercato occidentale.

SNK starebbe invece valutando un ritorno vero e proprio della serie, anche se per i fan toccherà aspettare prima di ricevere novità riguardo queste intenzioni.