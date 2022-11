Metal Gear Solid 2, una boss fight è un omaggio storico (e nessuno se n’è accorto)

Nonostante siano ormai passati ben 21 anni dall’uscita di Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, in molti lo considerano uno dei capitoli più belli della saga, tanto che a così tanto tempo dalla release ancora emergono dettagli e curiosità sul gioco.

Così come gli altri episodi della saga di Hideo Kojima (che trovate su Amazon), l’avventura di Snake e Raiden è ancora oggi presa di mira dai fan, i quali scovano talvolta chicche davvero niente male.

C’è infatti chi di recente è convinto di aver scovato un possibile buco di trama all’interno del secondo capitolo, cosa questa che sembrava sfuggita ai più.

Così come ci sono fan che hanno invece scoperto un segreto nel menu iniziale, analizzando con cura la schermata e trovando al suo interno un significato nascosto. A quanto pare, però, qualcun altro si è accorto che una boss fight sarebbe un omaggio a un classico videogioco del passato.

Come notato dall’appassionato di Metal Gear Solid Nitroid su Twitter, sembra infatti che tutta la battaglia contro Fatman sia un unico, grande tributo a un altro gioco leggendario degli anni ’80.

Stiamo parlando di Bomberman, una serie di videogiochi giapponese che prende il nome dall’omonimo personaggio protagonista, creata dalla Hudson Soft nel lontano 1983.

Nitroid sottolinea infatti che lo schema in cui si affronta il corpulento avversario è identico ai classici schemi di Bomberman. Questo, unito al fatto che il boss in questione è appassionato di esplosivi, rende l’omaggio abbastanza palese, sebbene a quanto pare nessuno se n’era accorto prima.

I've wondered for a long time if the Fatman battle in Metal Gear Solid 2 was in any way inspired by Bomberman, considering the stage design and his use of skates and body armor. pic.twitter.com/L8u3pWwUVG

— Nitroid❗ (@Nitroid) November 18, 2022