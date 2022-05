Metal Gear Solid 2, un fan scopre un segreto pazzesco nel menu iniziale

Metal Gear Solid 2 è un videogioco che, ancora oggi, va capito, interpretato e che, a quanto pare, nasconde ancora dei segreti assurdi.

Il titolo di culto, che potete recuperare anche su Amazon per collezionismo, ha sempre viaggiato su un confine metareferenziale molto labile.

La trama di Metal Gear Solid 2 (che secondo qualcuno ha anche un buco) ha raccontato tematiche molto avveniristiche per l’epoca, soprattutto nell’ambito videoludico.

Ma il titolo per PS2 è stato anche un videogioco grandioso dal punto di vista meramente ludico, con un gameplay in grado di stimolare i giocatori più creativi.

Una delle tante cose per cui ricorderemo Metal Gear Solid 2 è anche la contrapposizione tra Snake e Raiden.

Soprattutto quest’ultimo, un personaggio che ha sconvolto i videogiocatori per vari motivi. Arrivato dal nulla, protagonista di gran parte dell’avventura, e al centro del plot twist più importante della storia.

Un dualismo con Snake che qualcuno ha scoperto a partire dal menu iniziale del gioco.

Un fan su Twitter ha elaborato una teoria, una vera e propria analisi, per cui la natura di Snake e Raiden sarebbe nascbosta già nella prima schermata di gioco.

Metal Gear Solid 2's themes arguably extend to its two title screens:

Snake is analog (or natural), while Raiden is digital (or artificial). The former has warm coloring and gritty brushstroke texturing, while the latter, inversely, is cold, clean, and overlaid with scan lines. pic.twitter.com/TqxxmlW4fa

— Nitroid❗ (@Nitroid) May 12, 2022