Metal Gear Solid 2 aveva un boss segreto, ma Vamp lo ha «ucciso»

Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty è un gioco entrato nel mito, specie per il fatto che a molti anni dall’uscita continuano a emergere chicche e curiosità sul capolavoro in questione.

Il leggendario videogioco di Hideo Kojima è ancora oggi una fonte inesauribile di segreti ed easter egg, sebbene ora parliamo di qualcosa relativo ai boss.

Del resto, ci sono fan che hanno scoperto addirittura un segreto nel menu iniziale, analizzando con cura la schermata e trovando al suo interno un significato nascosto.

Senza contare chi, di convesso, ha riesumato per la prima volta tutte le ricompense delle dog tags, per un risultato finale realmente sorprendente. Ora, però, è Kojima stesso ad aver reso noto un dettaglio che riguarda un boss segreto poi cancellato e sostituito con il ben noto Vamp.

Kojima ha infatti parlato di tale Dead Cell, un boss che era atteso nel gioco ma poi accantonato per motivi produttivi. Al suo posto, è stato deciso di inserire nuovamente Vamp, risorto per l’occasione.

«In realtà, l’altro boss (Dead Cell) che doveva apparire in Shell 2 è stato abbandonato a causa dei tempi di produzione, ma il ritmo del gioco richiedeva comunque una battaglia con un nemico» spiega Kojima nel tweet che trovare poco sotto.

«Quindi Vamp, che era destinato a morire (secondo il piano originale), è stato riportato in vita con la forza» ha concluso Hideo-san, parlando per l’appunto dello storico Metal Gear Solid 2.

In fact, the other boss character(Dead Cell) that was supposed to appear in Shell2 was dropped due to the production schedule,but the rhythm of the game still required a boss battle,so Vamp,who was destined to die (according to the original plan),was forcibly brought back to life https://t.co/6q0mRBLiqW

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) November 6, 2022