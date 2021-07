Metal Gear Solid 2 ha un buco di trama? L’evento incuriosisce i fan

Metal Gear Solid 2 è sicuramente uno dei capitoli più apprezzati dai fan della saga ideata da Hideo Kojima, soprattutto grazie all’introduzione di nuovi personaggi e di eventi inaspettati.

Dopo aver analizzato più a fondo una delle scene più iconiche del secondo capitolo di Metal Gear Solid, alcuni fan hanno iniziato ad interrogarsi su un curioso evento che, secondo loro, potrebbe aver svelato un buco di trama.

Il titolo è tornato ad essere chiacchierato dagli appassionati dopo che un misterioso video emerso tempo fa sembrava aver anticipato il possibile remake del secondo capitolo.

Le voci su un rifacimento della saga si rincorrono ormai da diverso tempo, al punto che perfino David Hayter, il doppiatore storico di Solid Snake, si dice convinto che ci sia qualcosa di veritiero.

Ad ogni modo, l’utente Reddit DannyGamerThorist ha voluto commentare sul forum dedicato alla saga la famosa scena della battaglia contro Fatman, notando un dettaglio curioso riguardante l’harrier.

Ha infatti evidenziato come il mezzo fosse stato pilotato precedentemente da Vamp, che però era stato colpito da Raiden dopo la battaglia svolta contro Fortune.

Durante la battaglia contro Fatman, l’harrier però è sparito: l’utente dunque ha iniziato ad interrogarsi se questo non potesse essere un buco di trama, dato che Vamp, secondo lui, non avrebbe potuto pilotarlo nelle sue condizioni.

A questo dubbio ha risposto però l’utente Djinnaz, evidenziando come molto probabilmente Vamp semplicemente era già riuscito a riprendersi grazie alle proprie peculiari capacità.

Rispondendo anche al quesito che spingeva i fan di Metal Gear Solid 2 ad interrogarsi su come ci sia riuscito, in ogni caso, Vamp a raggiungere l’harrier prima ancora che Raiden arrivasse all’eliporto, Djinnaz ha semplicemente voluto rimarcare ulteriormente le sue capacità:

«Avete visto quanto sa correre velocemente?»

Insomma, non si sarebbe trattato di un vero buco di trama, ma semplicemente di un evento accaduto off-screen: Vamp sarebbe riuscito a riprendersi in fretta e sfruttare le proprie capacità per arrivare a pilotare l’harrier il prima possibile.

Chissà se un remake sarebbe in grado di approfondire ulteriormente una delle scene più iconiche dell’intera serie e di togliere definitivamente ogni dubbio ai fan: magari sotto forma di una Kojima’s Cut, come quella che gli appassionati di Metal Gear Solid V stanno chiedendo allo storico director della serie.

A proposito di cambiamenti, Metal Gear Solid 4 avrebbe dovuto avere un finale molto più crudo, fortunatamente modificato in corso d’opera.

Hideo Kojima ha anche avuto modo di svelare un’interessante curiosità legata a FoxDie, il virus che ha «infettato» alcune copie di Metal Gear Solid.