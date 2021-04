Metal Gear Solid: un tweet misterioso riaccende le speranze

Metal Gear Solid, assieme a Silent Hill e Castlevania, fa sicuramente parte dei franchise dormienti Konami che i fan vorrebbero presto vedere nuovamente attivi.

Nei giorni scorsi qualcosa sembrava muoversi nella giusta direzione, visto che il colosso giapponese avrebbe davvero intenzione di concedere in licenza il marchio di Metal Gear, dando così modo al franchise di risorgere dalle ceneri.

Ora, a insospettire è un nuovo tweet proveniente dall’account Twitter ufficiale della serie.

Tom, we talked about this.

Please check your Codec each morning for meeting updates and evacuations in-case of PMC incursions.

And we have visitors coming next week, so finish cleaning the vents and make sure the flags are all hung properly, but do not touch the C4 this time. https://t.co/u9C6yrONil

— METAL GEAR OFFICIAL (@Metalgear) April 14, 2021