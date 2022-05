Metal Gear Solid 2, un giocatore scopre la ‘mossa stealth’ perfetta

Era il lontano 2002 quando i giocatori europei poterono provare con mano Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty: nonostante gli anni, il gioco continua a regalare sorprese.

Senza togliere nulla agli altri episodi della saga creata da Hideo Kojima (che trovate su Amazon), la seconda avventura di Snake e Raiden è ricordata con particolare affetto.

Nonostante alcuni abbiano anche notato un possibile buco di trama all’interno del gioco, sono più le curiosità a emergere di tanto in tanto.

Ora, mentre qualcuno si diletta a far girare il gioco in portabilità, un altro giocatore è riuscito a scovare un modo per eludere una guardia davvero unico nel suo genere.

Come riportato su Reddit, l’utente di nome ‘bnjo_’ è riuscito infatti in un’impresa che rasenta sicuramente l’epicità, per ovvi motivi.

Nella clip sottostante, vediamo il personaggio di Raiden nascondersi dietro una balaustra, il tutto mentre una guardia si dirige minacciosa verso di lui.

Poco dopo, però, il giocatore decide di effettuare la classica acrobazia in avanti, che lo vede scavalcare il nemico senza che questi si accorga minimamente di lui.

Più che una coincidenza, si tratta sicuramente di un metodo decisamente poco ortodosso di sfuggire alle guardie di Big Shell, ossia la location principale di Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty.

Chissà se nei prossimi anni qualcun altro possa scovare un modo ancora più ‘acrobatico’ per eludere i controlli: staremo a vedere.

Restando in tema, qualcuno si sta dilettando a trasformare il gioco grazie alla bellezza dell’Unreal Engine 5, per un risultato davvero pazzesco.

Ma non solo: parlando invece del film di Metal Gear Solid attualmente in lavorazione, l’attore Oscar Isaac ha di recente fornito un piccolo aggiornamento sulla produzione del film.

Infine, in occasione dei primi 12 anni dall’uscita di MGS Peace Walker, su Reddit è stato infatti pubblicato un artwork così bello da non sfigurare affatto con quelli ufficiali.