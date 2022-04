Il Metal Gear Solid più sottovalutato compie 12 anni e un artista lo omaggia a modo suo

Metal Gear Solid Peace Walker è uno di quei giochi che difficilmente si dimenticano, sebbene sono in molti a non tenere troppo in considerazione uno dei capitoli più belli della serie.

Se la saga di Metal Gear Solid (che trovate su Amazon in un’ottima compilation) è ricca di grandi episodi, è anche vero che il capitolo uscito originariamente per PSP ha da sempre un suo perché.

Se quindi il primo MGS e i relativi sequel sono spesso omaggiati dai fan nei modi più disparati, è ora il turno di un omaggio a Peace Walker realmente sorprendente.

In occasione dei primi 12 anni dall’uscita del gioco, su Reddit è stato infatti pubblicato un artwork così bello da non sfigurare affatto con quelli ufficiali.

L’utente ‘Count15’ ha infatti pubblicato un’immagine che mostra due dei protagonisti chiave di MGS Peace Walker, con uno stile realmente unico.

L’artwork, che trovate poco sotto, raffigura infatti Snake/Big Boss e Paz Ortega Andrade, personaggi che i fan hanno imparato a conoscere fin troppo bene.

Nonostante l’opera si discosti abbastanza dallo stile ufficiale di Yoji Shinkawa, storico direttore artistico della serie di Metal Gear, il risultato finale è davvero splendido.

Ricordiamo che al momento, Metal Gear Solid Peace Walker è stato rimosso dagli store PlayStation e Xbox a causa di alcune controversie con Konami, sebbene ci auguriamo che il gioco riesca a tornare scaricabile in tempi brevi.

