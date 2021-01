Metacritic rivela i 10 migliori giochi PC del 2020

A fine 2020, l’aggregatore Metacritic ha rivelato i 10 peggiori gioco del 2020, includendo nella classifica titoli come Tiny Racer (Switch), XIII Remake (Xbox One) e Dawn of Fear (PS4). Il portale ha poi pubblicato la lista dei migliori giochi dell’anno, scegliendo Persona 5 Royal come best of su PlayStation 4, così come i migliori giochi per Nintendo Switch (Hades in testa e Ori in testa).

Ora, è il turno dei titoli con la miglior votazione tra quelli usciti su PC nel 2020. In prima posizione Half-Life Alyx, l’avventura VR di Valve, la quale si porta a casa un grandioso metascore di 93. A seguire, Hades di Supergiant Games, anch’egli a 93, seguito da Microsoft Flight Simulator, il quale ha ottenuto infine un notevole 91 su 100.

Non male neppure gli altrettanto validi Crusader Kings 3 e Spelunky 2 (entrambi fermi a un metascore di 91 su 100).

Poco sotto, trovate la Top 10 pubblicata anche sul sito ufficiale di Metacritic:

Half-Life: Alyx – 93

Hades – 93

Microsoft Flight Simulator – 91

Crusader Kings 3 91

Spelunky 2 – 91

There is no game: Wrong dimension – 89

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 – 88

Ori and the Will of the Wisps – 88

Halo: The Master Chief Collection – Halo 3 – 88

F1 2020 – 88

Tornando nello specifico su Hades, il gioco ha ottenuto anche il premio di Gioco dell’Anno del sito specializzato IGN USA, superando colossi come The Last of Us Parte II e Final Fantasy VII Remake, portandosi poi a casa il primato come titolo con le migliori valutazioni del 2020 su Steam, battendo quindi a sua volta sua maestà Half Life Alyx.