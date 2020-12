Dopo i peggiori, ecco i migliori giochi del 2020 per Metacritic

Pochi giorni fa vi abbiamo rivelato i 10 peggiori titoli del 2020 secondo Metacritic, il noto aggregatore di recensioni famoso per la sua media voto.

La lista comprendeva giochi decisamente imbarazzanti come Tiny Racer (Switch), XIII Remake (Xbox One) e Dawn of Fear (PS4), sebbene la classifica fosse decisamente ricca (ma nel senso negativo del termine).

Ora, per controbilanciare, il sito ha pubblicato la lista dei migliori giochi dell’anno: in testa, Persona 5 Royal (su PlayStation 4), seguito da The Last of Us Parte II e Dragon Quest XI Echi di un’Era Perduta – Edizione Definitiva.

Poco sotto, trovate la Top 10 completa:

Persona 5 Royal (PS4) – 95/100; The Last of Us Parte II (PS4) – 93/100; Dragon Quest XI Echi di un’Era Perduta – Edizione Definitiva (PS4) – 93/100; Hades (Nintendo Switch) – 93/100; Half Life Alyx (PC) – 93/100; Ori and the Will of the Wips (Nintendo Switch) – 93/100; Hades (PC) – 93/100; Demon’s Souls (PS5) – 92/100; Dragon Quest XI S Echi di un’Era Perduta – Edizione Definitiva (Xbox One) – 91/100; Microsoft Flight Simulator (PC) – 91/100.

Non sorprende più di tanto anche la presenza in classifica dell’ottimo Hades su Switch, seguito da Half Life Alyx e Ori and the Will of the Wips. La quantità e la qualità non sono mancate di certo.

Insomma, un’annata di grandi videogiochi, come testimoniato anche dai premi assegnati ai recenti The Game Awards e PlayStation Blog Awards, eventi che hanno visto The Last of Us Parte II (il titolo Naughty Dog disponibile su console PS4) trionfare nella categoria più ambita, ossia quella di Gioco dell’Anno.