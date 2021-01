Metacritic ha rivelato i 10 migliori giochi Switch del 2020 (e il vincitore è un nome noto)

A dicembre dello scorso anno, il noto aggregatore Metacritic ha reso noti i 10 peggiori titoli del 2020, includendo nella classifica giochi come Tiny Racer (Switch), XIII Remake (Xbox One) e Dawn of Fear (PS4), sebbene la classifica fosse decisamente ricca (ma nel senso negativo del termine).

Pochi giorni dopo il sito ha pubblicato la lista dei migliori giochi dell’anno, sentenziando Persona 5 Royal come best of su PlayStation 4, seguito da The Last of Us Parte II e Dragon Quest XI Echi di un’Era Perduta – Edizione Definitiva.

Ora, per non farsi mancare nulla, Metacritic ha rilasciato la lista dei 10 migliori giochi Switch per il 2020, la quale include tre titoli con una valutazione di 90 o superiore alla media. La classifica vede trionfare l’ormai noto Hades di Supergiant Games, un roguelike ampiamente considerato uno dei titoli più incisivi tra quelli usciti nel corso dello scorso anno.

A pari merito l’ottimo Ori and the Will of the Wisps, seguito in terza posizione dal fenomeno Animal Crossing: New Horizons (rispettivamente con un metascore di 93 e 90). Poco sotto, trovate la classifica delle dieci posizioni principali.

Hades – 93

Ori and the Will of the Wisps – 93

Animal Crossing: New Horizons – 90

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – 89

A Short Hike – 88

Super Mega Baseball 3 – 87

Kentucky Route Zero: TV Edition – 87

Streets of Rage 4 – 87

Huntdown – 86

Heroes of Hammerwatch – Ultimate Edition – 85

Sempre ricordando il 2020 da poco trascorso, segnaliamo anche i premi assegnati ai recenti The Game Awards e PlayStation Blog Awards, eventi che hanno visto The Last of Us Parte II trionfare nella categoria più ambita, ossia quella di Gioco dell’Anno.