The Last of Us Parte II stavolta non ce la fa e Hades diventa Gioco dell’Anno

Alcuni giorni fa, i The Game Awards 2020 hanno decretato i migliori giochi dell’anno, con l’ormai ben noto The Last of Us Parte II, in grado di portarsi a casa il premio più ambito, ossia quello di Gioco dell’Anno.

Il titolo targato Naughty Dog uscito lo scorso mese di giugno in esclusiva assoluta su console PS4 ha portato a casa un’altra vittoria solo poco tempo dopo, ossia ai PlayStation Blog Awards, ovvero il premio dedicato ai migliori titoli per PS4 e PS5 usciti nel 2020.

A quanto pare, però, l’avventura di Ellie ha ora dovuto cedere il passo in occasione delle premiazioni del portale IGN USA. Il Game of the Year per la nota testata statunitense è infatti Hades, di Supergiant Games. Poco sotto, il tweet che conferma la vittoria del roguelike.

IGN's official Game of the Year winner for 2020 is… HADES! 🎊🎉🎊 Congratulations to @SupergiantGames for taking roguelikes to new heights (and depths) with this addictive Greek Triumph. https://t.co/LLB9bUPnPJ pic.twitter.com/ItZpACOVSC — IGN (@IGN) December 21, 2020

Una vittoria in ogni caso più che meritata, viste le grandi qualità del titolo in questione, il quale ha battuto anche giganti del calibro di Final Fantasy VII Remake. Ad ogni modo, The Last of Us Parte II si è portato a casa il Player’s Choice GOTY (che poco non è, in ogni caso).

La descrizione ufficiale di Hades recita:

Nei panni dell’immortale principe degli Inferi, brandirai i poteri e le mitologiche armi dell’Olimpo per liberarti dalle grinfie del dio dei morti, diventando sempre più forte e scoprendo nuove sfaccettature della storia a ogni tentativo di fuga.

Nella nostra recensione del roguelike, pubblicata lo scorso mese di ottobre sulle pagine di SpazioGames, vi abbiamo raccontato che il gioco «è adrenalina pura, istinto e riflessi, scelte prese in un decimo di secondo che possono portare alla morte o a un’altra battaglia […] tra nemici infami, ma in compagnia di una direzione artistica sublime, di una colonna sonora di quelle che lasciano il segno e, soprattutto, di uno dei combat system più intuitivi e divertenti della generazione di console che volge al tramonto.»

The Last of Us Parte II è invece disponibile dallo scorso mese di giugno 2020 in esclusiva su console PlayStation 4, oltre a essere ovviamente giocabile in retrocompatibilità su PlayStation 5.