The Game Awards: il recap live di tutti gli annunci

L’attesa serata dei The Game Awards 2020 è finalmente arrivata: questa sera scopriremo tutti i vincitori dei titoli di giochi dell’anno nelle diverse categorie, con il classico appuntamento che chiuderà la stagione videoludica aprendo poi definitivamente l’epoca della next-gen.

Aggiornate questa pagina per vedere comparire, dall’1.00 del mattino in poi, aggiornamenti in tempo reale che riepilogheranno gli annunci e i premi che vedremo sul palco dei TGA 2020.

È la serata dei The Game Awards 2020

The Game Awards 2020 – Gli annunci live

Ore 1.03 lo show è al via.

Ore 1.07 Sephiroth da Final Fantasy VII è il nuovo personaggio di Super Smash Bros. Ultimate su console Nintendo Switch, in arrivo a dicembre.

Ore 1.10 Laura Bailey vince il premio Best Performance per l’interpretazione di Abby in The Last of Us Part II.

Ore 1.15 The Initiative presenta il suo nuovo progetto: il reboot della storica serie di Perfect Dark. Il video ha mostrato un drone che viaggia all’interno di un grattacielo, prima di inquadrare la protagonista di spalle armata di tutto punto. Il gioco è stato definito come un titolo in soggettiva, come da tradizione della serie nata su Nintendo 64.



Ore 1.19 Mostrato Back 4 Blood, realizzato dai creatori di Left4Dead. Il gioco (mostrato in una pre-alpha) sembra ricalcare in toto lo stile dei precedenti titoli del team di sviluppo.



Ore 1.25 Hood: Outlaws & Legends di Focus Home e Sumo Digital si mostra in un primo trailer che mostra il gioco in azione.



Ore 1.28 Confermata la collaborazione tra Forza Horizon 4 e Cyberpunk 2077, nuova auto di V da oggi, 11 dicembre.

Ore 1.30 No Man’s Sky vince il premio Best Ongoing Game.

Ore 1.33 The Callisto Protocol in arrivo nel 2022. Il nuovo trailer sembra abbracciare le classiche atmosfere sci-fi alla Alien, per un’esperienza horror dal creatore di Dead Space.



Ore 1.37 Premio Best Art Direction a Ghost of Tsushima, Best Action Game a Hades, Best AR/VR a Half-Life Alyx, Best Sports/Racing a Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 e Best Anticipated Game a Elden Ring.

Ore 1.42 Disco Elysium The Final Cut con nuove quest, in arrivo a marzo su PS4, PS5, Stadia e l’aggiornamento per la versione PC via Steam.

Ore 1.45 BioWare ha presentato Dragon Age (senza numerazione ufficiale) con un breve trailer cinematico che purtroppo non ha mostrato il gioco in movimento.

Ore 1.49 Un lungo e suggestivo trailer di Crimson Desert sviluppato di Pearl Abyss, autori di Black Desert Online. Si tratta questa volta di un’esperienza fantasy totalmente singleplayer. Uscita: inverno 2021.

Ore 1.55 Il premio Best Narrative va ufficialmente a The Last of Us Parte II.

Ore 2.03 Call of Duty Black Ops Cold War mostra la sua Stagione 1 con un nuovo trailer che ci prepara alle novità in arrivo il 16 dicembre.



Ore 2.o9 Season su PS5 si è mostrato con un trailer piuttosto suggestivo, che ha messo in mostra uno stile grafico particolare.



Ore 2.11 Il premio Games For Impact va a Tell me Why.

Ore 2.12 Mostrato un trailer di Ark II, con l’attore Vin Diesel come guest star d’eccezione. T-Rex, azione e popolazioni indigene sembrano essere al centro della vicenda, con un tocco di fantascienza. Annunciata anche la serie animata con doppiatori del calibro di Elliot Page e Russell Crowe.

Ore 2.21 Elite Dangerous: Odyssey si mostra con un nuovo trailer di gameplay sulle note di David Bowie.

Ore 2.27 Il premio Best Multiplayer è andato a Among Us.

Ore 2.30 Saber Interactive produce Evil Dead The Game, ispirato al noto franchise horror. Uscita nel 2021.

Ore 2.32 Capcom annuncia Ghost ‘n’ Goblins Resurrection, remake del classico platform del passato, previsto il 25 febbraio 2021 su Nintendo Switch. In arrivo anche Capcom Arcade Stadium.

Ore 2.34 Si continua coi premi: Best Audio Design a The Last of Us Parte II, Best RPG a Final Fantasy VII Remake, Best Simulator a Microsoft Flight Simulator, Player’s Voice a Ghost of Tsushima e Best Fighting Game a Mortal Kombat 11 Ultimate Edition.

Ore 2.37 Returnal su PS5 si mostra con un nuovo trailer. Uscita per il 19 marzo 2021.

Ore 2.45 It Takes Two di Hazelight per EA si mostra in un trailer molto particolare e incentrato sulla co-op, che mostra uno stile molto più scanzonato rispetto a A Way Out. Uscita: 26 marzo 2021.

Ore 2.50 Premio per Innovation in Accessibility a The Last of Us Parte II.

Ore 2.52 The Elder Scrolls Online si arricchisce con Cancelli dell’Oblivion, in arrivo nel 2021.



Ore 3.00 Premio per il Best Mobile Game ad Among Us.

Ore 3.02 Monster Hunter Rise su Nintendo Switch si mostra nuovamente con un trailer inedito, ricco di scene di gameplay tratte dal gioco.

Ore 3.09 Focus presenta lo scanzonato Evil West, di Flying Wild Dog, ambientato in un Far West pieno di mostri e demoni. Uscita nel 2021.

Ore 3.12 Bandai Namco ha mostrato un trailer gameplay di Scarlet Nexus, in uscita nell’estate 2021.

Ore 3.19 Il premio di Content Creator of the Year va a Valkyrae.

Ore 3.22 Master Chief, protagonista della saga di Halo, arriva in Fortnite. La skin extra è disponibile a partire da ora. Arriveranno anche Daryl Dixon e Michonne da The Walking Dead.

Ore 3.31 Annunciato Just Cause Mobile, comprensivo di modalità co-op per 4 giocatori.

Ore 3.33 Ruined King: A League of Legends Story si mostra in un nuovo trailer pensato per l’occasione, con un mucchio di sequenze di gioco.

Ore 3.35 Il premio Best Game Direction va a The Last of Us Part II.

Ore 3.44 A sorpresa, un breve ma intenso teaser del nuovo Mass Effect (ancora senza titolo ufficiale).