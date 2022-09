Mentre le console next-gen latitano, c’è chi ne riceve due per sbaglio

Le console next-gen sono partite non alla grandissima perché, ormai lo sanno anche i muri, sono state afflitte dal problema di distribuzione relativo alle scorte mancanti.

A farne le spese è sicuramente PlayStation 5, che è sempre difficile da reperire su Amazon, mentre Microsoft può almeno tamponare con Xbox Series S, più semplice da trovare.

Mentre Xbox Series X rimane sempre più difficile da acquistare normalmente, tranne qualche rara occasione in cui è possibile comprarla a prezzo di listino.

Tutte e due le parti in causa stanno cercando di fare il possibile per risolvere il problema, con Sony pronta alle grandi manovre.

In questo scenario fatto di bagarini, strani metodi di acquisto e console che girano di mano, c’è anche chi ne ordina una e ne riceve due per sbaglio.

Come riporta Game Rant, un fan ha segnalato il fatto che Microsoft ha spedito due Xbox Series X a casa sua, invece che una regolarmente acquistata.

L’utente di Reddit _DLMurgatroyd_ ha recentemente pubblicato una foto, supponiamo con una certa gioia mista ad incredulità, del suo acquisto.

Specificando che non ha effettivamente acquistato due Xbox Series X, con tanto di prova di acquisto, questo fortunato fan si ritrova una coppia di console next-gen di casa Microsoft.

Non è chiaro se, ora, in qualche modo Microsoft farà in modo di recuperare la console in eccesso oppure, semplicemente, lascerà un fan soddisfatto del felice sbaglio.

Un acquisto fatto anche sul filo del rasoio perché Microsoft ha recentemente commentato la questione del prezzo, dopo l’aumento di PlayStation 5.

Sebbene non sia nei piani la scelta di aumentare il prezzo delle nuove Xbox, non è stata comunque tolta dal tavolo definitivamente.

Console che, in ogni caso, rimarranno introvabili anche durante le festività natalizie, come ha riferito Phil Spencer in una sua previsione della distribuzione nei prossimi mesi.