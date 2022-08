Anche Xbox Series X|S si preparano a un aumento di prezzo? «Improbabile, ma non impossibile»

Il mercato dei videogiochi è stato scosso stamane con la notizia dell’aumento di prezzo di PS5, tanto che Sony ha diffuso l’ufficialità della notizia, dando così adito a un gran numero di polemiche.

Se la console Sony è ancora acquistabile con grandi difficoltà, anche su Amazon, sono in molti a chiedersi se una sorte simile toccherà presto anche a Xbox Series X|S.

PlayStation 5 aumenterà di prezzo in quasi tutti i territori in cui è in vendita, Italia inclusa, andando inoltre a sommarsi al problema delle scorte che sta attanagliando i mercati di tutto il pianeta.

Se a quanto pare ciò non segnerà in negativo le vendite della console Sony, il dubbio circa il fatto che anche Microsoft potrebbe presto decidere di alzare i prezzi è del tutto lecito.

Il noto Senior Analyst di Niko Partners Daniel Ahmad è infatti intervenuto sull’argomento attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, facendo grossomodo il punto della situazione.

«Sony vuole mantenere stabile la redditività dell’hardware, sta trasferendo l’aumento dei costi ai consumatori e si aspetta che l’elevata domanda di console le consenta di raggiungere gli obiettivi annuali» ha spiegato Ahmad relativamente all’aumento di PS5.

«È meno probabile che Xbox aumenti il prezzo, ma non si può escludere del tutto. La maggior parte delle vendite di Xbox è ancora negli Stati Uniti d’America.»

It's less likely that Xbox raises its price, but can't be ruled out entirely. Majority of Xbox sales are still in the US

That being said, the Xbox Series S continues to be Microsoft's best move, providing a lower cost entry to "next gen gaming" vs Sony

