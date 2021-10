Meme diventa un videogioco… ma anche il contrario

Quello dei meme è un vero e proprio mondo a parte, fatto di linguaggi, mode, usi e costumi propri che si impiegano una vita intera a capire. Quando poi diventano un videogioco, ma anche il contrario, le cose si complicano.

Ne ha parlato anche Hideo Kojima, a modo suo, nel suo ultimo libro “Il gene del talento e i miei adorabili meme”, tra sottoculture e influenze di vario tipo.

I meme nati dai videogiochi sono tantissimi, a volte sono involontari e accadono quando meno te l’aspetti diventando un fenomeno.

A volte sono decisamente prevedibili, viste le situazioni imbarazzanti o surreali che si vengono acreare in alcuni titoli, anche se colgono di sorpresa pure gli sviluppatori.

In certi casi, però, il confine tra la realtà, la meta-realtà del web, e la finzione del mondo dei videogiochi diventa così sottile da generare fenomeni che ci fanno amare il fatto che i videogiochi siano ormai cultura pop.

È il caso di Spongebob, l’amata spugna protagonista della famosissima serie di cartoni, a cui sono legati alcuni dei meme più utilizzati in assoluto (tra cui quello che vedete in copertina).

L’account Twitter di PlayStation UK ha piegato questa barriera tra meme e realtà, facendo diventare un meme un videogioco con protagonista un personaggio famoso per i meme:

yOu CaN't PuT mEmEs In ViDeO gAmEs 🎮 Nickelodeon All-Star Brawl pic.twitter.com/aGAj3BZmtZ — PlayStatioooOOOOooon UK 👻 (@PlayStationUK) October 7, 2021

Siamo sicuri che abbiate visto centinaia di meme con le immagini in questione, che nella cultura del web si chiamano “Mocking Spongebob” e “Imagination Spongebob”, che verranno riprodotti all’interno di un videogioco di prossima uscita.

Si tratta di Nickelodeon All-Star Brawl, un picchiaduro arena in stile Smash con i personaggi più noti dell’etichetta televisiva per ragazzi.

Non possiamo non ringraziare gli sviluppatori per aver creato questo vero e proprio collegamento tra due mondi metafisici, e chissà se le mosse di Spongebob saranno anche forti.

Un altro personaggio che è stato al centro di una marea di meme è Lady Dimitrescu, per la sua altezza e per il suo aspetto provocante che ha smosso le pulsioni dei videogiocatori.

Invece Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, che si era smarcato dal primo meme “Chaos”, se ne è guadagnato subito un altro alla sua ultima apparizione.

Se volete una visione alternativa di questo mondo, vi consigliamo di recuperare la nostra recensione dell’ultimo libro di Hideo Kojima.