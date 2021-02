Lady Dimitrescu è un vero meme: l’industria commenta la sua altezza fuori scala

Fin da quando abbiamo potuto scorgerla, Lady Dimitrescu è entrata subito nel cuore dei videogiocatori – non tanto per la sua avvenenza (o non solo) e per la sua eleganza, ma soprattutto per la sua statura, dato che la vedevamo addirittura inchinarsi per attraversare le porte.

Come sappiamo, la donna-vampiro che troveremo in Resident Evil Village sarà uno dei grossi grattacapi del povero Ethan nella sua prossima avventura, ma più che su cosa potrebbe scatenare la signora nell’intreccio, mentre vagheremo per il suo castello Dimitrescu, i fan si sono interrogati su quanto sia alta. Ecco che così, dopo che qualcuno aveva tentato di calcolarlo (e molto accuratamente) è arrivata la risposta direttamente da Capcom.

Lady Dimitrescu è alta. Molto alta.

Nelle scorse ore, la casa giapponese ha confermato che Lady Dimitrescu è alta 2,90 metri e questo, manco a dirlo, ha reso la signora del castello ancora di più un tormentone del web. Anche alcuni esponenti dell’industria, infatti, hanno iniziato a scherzare sulla torreggiante donna, come nel caso di Xbox Uk.

La divisione britannica della casa di Redmond, infatti, ha paragonato l’altezza di Lady Dimitrescu a quella di nientemeno che Master Chief da Halo – e ad altre, ma vi lasciamo il piacere di vederlo voi stessi nel tweet di seguito.

È perfino migliore il commento dell’account principale di Xbox, che paragona Lady Dimitrescu a Xbox Series X e… al frigorifero a cui Xbox Series X somiglia, divenuto a sua volta un tormentone. E, sì, ovviamente la signora vampira svetta di netto su entrambi.

Su questo importante dibattito si è espressa anche Ninja Theory che, evidentemente irritata dalla statura di Lady Dimitrescu, ha deciso di rivedere in corsa un dettaglio del suo Senua’s Saga: Hellblade 2: «Senua da ora è alta 2,74 metri» scrive l’account ufficiale, che evidentemente non voleva dare troppo nell’occhio e ha comunque tenuto Senua un po’ più bassa della signora di Village.

Senua is now 9ft tall https://t.co/qUpp4Jc4qJ — Ninja Theory is Hiring! (@NinjaTheory) February 2, 2021

Anche gli addetti ai lavori, insomma, si stanno divertendo con il tormentone Lady Dimitrescu, in attesa che Resident Evil Village e la spietata donna vampiro terrorizzino tutti a partire dal 7 maggio su PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X.

In vista di quel giorno, avete già scaricato la demo Maiden su PS5 per misurarvi con gli scenari e le atmosfere che troverete anche all’interno del gioco finale?