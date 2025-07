Dopo aver già confermato i giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass per le prossime settimane, il servizio in abbonamento ha svelato come di consueto anche quali saranno i titoli pronti a lasciarci alla fine del mese.

Come gli utenti ormai sapranno, ogni mese bisogna infatti fare i conti con due refresh del catalogo Game Pass, rispettivamente alla metà e alla fine del mese, con circa due settimane di tempo per recuperare i titoli che diventeranno disponibili solo a pagamento.

Fortunatamente, per la fine di luglio questo elenco si è rivelato particolarmente breve, includendo soltanto 3 giochi gratis in uscita: li trovate tutti qui di seguito, come riportati sul blog ufficiale Xbox Wire.

Xbox Game Pass: giochi gratis rimossi dal 31 luglio 2025

Gigantic

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Turnip Boy Robs a Bank

Tra questi vogliamo segnalarvi in particolar modo Kunitsu-Gami, un esperimento coraggioso di Capcom che mescola generi action, strategici e gestionali: un'opera particolarmente rara per la sua originalità, soprattutto perché arrivata da un publisher esperto e che, come vi abbiamo raccontato nella recensione dedicata, è così distinta da meritare la vostra attenzione.

Tutti i giochi in elenco sono scaricabili sia sulle console Xbox che su PC e resteranno disponibili fino al 31 luglio 2025: se siete iscritti al piano Game Pass Ultimate (che trovate su Amazon) potrete anche provare le rispettive versioni Cloud, senza dover attendere i tempi di download e giocando fin da subito sui vostri dispositivi preferiti.

Naturalmente non posso fare altro che consigliarvi di provarli tutti il prima possibile, approfittando della loro disponibilità sul catalogo per i prossimi giorni: se vorrete mantenerne il possesso anche dopo la scadenza, gli utenti iscritti al servizio potranno approfittare di sconti di almeno il 20% per l'acquisto delle versioni complete.

Non dovrebbero fortunatamente essere previsti ulteriori aggiornamenti per i giochi in uscita, ma qualora ci fossero sorprese dell'ultimo minuto ve le segnaleremo tempestivamente sulle nostre pagine.