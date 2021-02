Mass Effect: Legendary Edition anche su Switch? Le parole di BioWare

Durante la giornata di ieri è stata svelata finalmente la data di uscita della Mass Effect Legendary Edition, rimasterizzazione della trilogia classica della serie di fantascienza sviluppata da BioWare e prodotta da EA.

Il pacchetto è al momento previsto solo su PS4, Xbox One e PC, lasciando quindi da parte sia PS5 e Xbox Series X|S (nonostante la possibilità di giocarci in retrocompatibilità) che Nintendo Switch.

Tuttavia, BioWare ha lasciato intendere che i giocatori potranno – forse – giocare alla trilogia in questione su una piattaforma non ancora annunciata, a quanto pare proprio la console ibrida della Grande N. Come rivelato a Eurogamer.net in un’intervista dedicata (va GR), il team di sviluppo non avrebbe infatti escluso l’idea di un porting per Nintendo Switch.

Il director della Legendary Edition, Mac Walters, ha tuttavia precisato che non si tratta di un piano a breve termine. Ecco le sue parole:

Personalmente, mi piacerebbe [vedere il gioco] su Switch. Di base avevamo un percorso impostato, solo alla fine ci saremmo chiesti dove ci avrebbe portato.

Anche se di base è tutt’altro che una conferma ufficiale di un eventuale porting della trilogia classica su Switch, è comunque interessante vedere che lo studio non ha del tutto escluso la possibilità. Dopotutto, la console della Casa di Mario si presterebbe piuttosto bene a questo genere di prodotto, considerando anche e soprattutto che ciò farebbe la gioia dei fan di Mass Effect, ora in grado di giocare ai vari capitoli in portabilità.

Mass Effect: Legendary Edition sarà in ogni caso disponibile dal 14 maggio 2021, attesa su PC, PS4 e Xbox One.