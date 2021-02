Perché Mass Effect: Legendary Edition non esce su PS5 e Xbox Series X?

Durante la giornata di oggi, EA e BioWare hanno deciso di presentare nuovamente al mondo Mass Effect: Legendary Edition, rivelando quando potremo vestire nuovamente i panni del comandante Shepard, protagonista della trilogia originale della saga sci-fi.

I giocatori potranno infatti calcare nuovamente il ponte di comando della Normandy il 14 maggio 2021, giorno in cui la Legendary Edition arriverà su PC (via Origin e Steam), PS4 e Xbox One.

Ovviamente, la retrocompatibilità rende possibile giocare alla trilogia di Mass Effect anche su PS5 e Xbox Series X e S, ovviamente, anche se in molti si sono chiesti perché non fare uscire il pacchetto anche su console di nuova generazione, magari in una edizione che mettesse in risalto le caratteristiche tecniche delle piattaforme next-gen.

A dare una risposta alla questione ci pensa BioWare in persona: la Legendary Edition non arriverà sulle console di nuova generazione primariamente per via del fatto che PS5 e Xbox Series X sono esaurite in tutto il mondo, cosa questa che non assicura una base installata davvero ampia.

Ma non solo: il director di BioWare, Mac Walters, ha spiegato che una versione di nuova generazione del la trilogia “è fuori portata”, contando anche che la Legendary Edition si basa sul vecchio Unreal Engine 3 (non propriamente un motore grafico di ultima generazione).

Il cofanetto, lo ricordiamo, includerà tutti e tre i capitoli originali (completi di DLC), oltre a girerà in 4K e HDR, come vi abbiamo del resto spiegato ampiamente nella nostra anteprima pubblicata poche ore fa sulle pagine di SpazioGames.

EA ha svelato che BioWare è anche al lavoro su un nuovo capitolo della saga di Mass Effect, il quale raccoglierà l’eredità della trilogia originale.