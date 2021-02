Mass Effect: Legendary Edition ha una data di lancio!

In concomitanza con l’uscita del nostro articolo dove il buon Domenico vi ha raccontato le sue impressioni su Mass Effect: Legendary Edition dopo una presentazione a porte chiuse, EA ha annunciato oggi quando potremo finalmente vestire di nuovo i panni del comandante Shepard – l’amatissimo protagonista della trilogia di Mass Effect.

Preparatevi a salire sul ponte di comando della Normandy il prossimo 14 maggio, quando la Legendary Edition farà ufficialmente il suo esordio su PC (Origin, Steam), PS4 e Xbox One (con retrocompatibilità che rende possibile giocare anche su PS5 e Xbox Series X e Xbox Series S, ovviamente). Il cofanetto, vi ricordiamo, includerà tutti e tre i capitoli originali, completi di DLC, girerà in 4K e HDR e proporrà anche alcune migliorie, come vi abbiamo spiegato nella nostra anteprima.

«È stato incredibile rivisitare le storie, i personaggi e i momenti iconici della trilogia di Mass Effect, migliorando l’esperienza per le piattaforme moderne, rimanendo sempre fedeli allo spirito dell’originale», ha affermato Mac Walters, Project Director in BioWare di Mass Effect Legendary Edition e autore primario della trilogia originale. «Rimasterizzare un videogioco, figuriamoci tre, è un’impresa enorme in quanto sono incluse oltre 100 ore di contenuti. Tuttavia, volevamo farlo per i nostri fan e per la nuova generazione di giocatori che entrerà nell’iconica storia di Shepard».



Vi raccomandiamo ovviamente di rimanere su SpazioGames per tutte le ulteriori novità in arrivo dal futuro di Mass Effect: al di là del ritorno di Shepard, infatti, sappiamo che qualcosa si sta muovendo anche per un ulteriore capitolo completamente inedito.