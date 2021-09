Mass Effect 5 dice addio ad Andromeda, a partire dall’engine

Mass Effect 5 sarà l’occasione, per Bioware, di riscattare il proprio nome e quello del franchise che l’ha consacrata in tempi moderni.

Dopo il grande successo di Mass Effect Legendary Edition, che ha dato l’occasione ai fan di Mass Effect di riassaporare i migliori momenti della saga, tutti vogliamo sapere dove andrà a parare uno dei primi blockbuster videoludici della storia.

Una saga talmente amata che i giocatori sono sempre a caccia di curiosità e informazioni inedite, come l’aspetto originario di alcuni dei membri del party della prima avventura del Comandante Shepard.

Come anche delle quest nascoste, che proprio grazie alla riedizione della trilogia originale possiamo finalmente scoprire dopo ben quattordici anni.

Cosa dobbiamo aspettarci, quindi, da Mass Effect 5? Ancora è difficile, anche impossibile, fare previsioni, ma di sicuro Bioware ha le idee chiare e cerca il rilancio, anche cambiando engine.

Il Frostbite, motore grafico di DICE in uso per tutti i franchise di Electronic Arts, che ha mosso tra gli altri anche Mass Effect Andromeda, non sembra più l’ideale per il team di sviluppo.

Lo riporta IGN.com, da una indiscrezione lasciata trapelare dalle mura degli studi di Bioware. Tutto ruoterebbe intorno ad una sospetta offerta di lavoro pubblicata proprio da Electronic Arts.

Il publisher, per conto di Bioware, starebbe cercando un direttore tecnico in grado di lavorare sul franchise di Mass Effect, ma che abbia esperienze pregresse con il motore Unreal Engine 4.

Ovviamente questa è tutto meno che una conferma, ma di certo sappiamo che il Frostbite è proprietario di EA, e per arrivare a non usarlo significa che, evidentemente, si sta facendo tutto il possibile per fare un buon lavoro.

Tramite la fonte viene riferito come siano molti i canali che confermano questa volontà di Bioware, che stando alle indiscrezioni, sta facendo «tutto quello che serve in termini tecnologici per un nuovo Mass Effect».

A proposito di tecnologia, qualcuno è riuscito a creare una fantastica mod per giocare a Mass Effect in prima persona, l’avete vista?

Quello di Mass Effect è un franchise fortissimo che ha fatto davvero breccia, talmente tanto che si sta sviluppando un film ispirato al franchise, o più probabilmente una serie tv.

In attesa di Mass Effect 5 vi proponiamo una sfida: siete sicuri di sapere davvero tutti i segreti della saga?