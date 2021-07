Mass Effect, due compagni in origine erano molto diversi: spunta la beta

Mass Effect è un titolo che ha richiesto diversi anni di sviluppo da parte di BioWare e che per l’epoca è stato rivoluzionario, trattandosi di uno dei primi blockbuster videoludici veri e propri.

Grazie alla release di Mass Effect Legendary Edition, l’interesse per la saga si è riacceso conquistando anche una nuova serie di fan, che stanno scoprendo diversi dettagli nascosti sulla trilogia del Comandante Shepard.

Basti pensare che grazie alla trilogia rimasterizzata i fan sono riusciti a scoprire delle quest rimaste nascoste per ben quattordici anni.

Inoltre, uno degli autori di Mass Effect 3 ha svelato un easter egg che i fan non erano mai riusciti a trovare, legato al rover che abbiamo inviato su Marte.

La cover del primo Mass Effect, oltre all’iconico Comandante Shepard, mostrava due di quelli che diventeranno compagni iconici della trilogia: stiamo parlando naturalmente di Ashley Williams e di Garrus Vakarian.

In particolare, Ashley viene mostrata nella cover con un visore particolare, che nel gioco finale è comunque simile ma diverso da quanto mostrato nell’artwork finale.

Come riportato da Game Rant, nel forum Reddit dedicato alla serie è emerso uno screenshot della versione beta del primo Mass Effect, che mostra come non solo Ashley, ma anche Garrus in origine erano stati concepiti con un design diverso.

Come potete osservare da questo screenshot, Ashley appare molto più simile alla box art ed era stata concepita come un’esperta di tecnologia, mentre Garrus inizialmente non avrebbe dovuto avere il suo iconico visore:

Se nel caso di Garrus il cambiamento appare molto minimo, dato che il resto del suo design appare praticamente invariato, sembra chiaro come Ashley abbia subito una modifica corposa durante la fase di programmazione, dato che anche la sua classe è stata modificata, diventando un soldato.

Tecnicamente è comunque possibile riuscire a trasformare Ashley in un’esperta di tecnologia, come segnalato da alcuni fan di Mass Effect 3: nel terzo capitolo della trilogia basterà infatti sceglierla come compagna nella missione su Rannoch ed assegnarle quel compito specifico, a prescindere dalle limitazioni della classe.

Si tratta però di una feature che è possibile con qualunque membro del nostro equipaggio: assegnare quella stessa azione a James Vega, per esempio, ci fornirà anche una cutscene unica e divertente.

È probabile che alla fine BioWare abbia scelto di affidare quel ruolo a Tali, uno dei personaggi più amati della trilogia che è stata protagonista di una modifica al volto nel terzo capitolo.

Gli sviluppatori avevano anche pensato ad un possibile spin-off in prima persona, ma è stato cancellato per via dei costi eccessivi che avrebbe richiesto.

Di conseguenza, i fan sono riusciti a realizzare una mod che consente di esplorare la galassia in prima persona, a patto che non si debba ovviamente combattere.