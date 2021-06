Mass Effect, la trilogia in first person? Si può fare

Quella di Mass Effect è sicuramente una delle saghe di RPG sci-fi più amate di tutti i tempi, grazie anche e soprattutto al talento di BioWare.

Di recente l’ex produttore esecutivo Mark Darrah ha confermato che la software house stava pensando a realizzare uno spin-off in prima persona del franchise rispolverato dalla recente Legendary Edition.

Sempre stando alle parole di Darrah, l’idea venne successivamente scartata e ad oggi non è previsto alcun capitolo della serie in soggettiva.

E se qualcuno è riuscito addirittura a “rintracciare” una serie di missioni rimaste nell’ombra fin dal lancio, ora qualcuno è andato oltre.

La community ha infatti creato una mod che converte le sezioni di esplorazione di tutti e tre i giochi interamente con una visuale in prima persona (via GameSpot).

Disponibile su NexusMods, la mod è stata creata dall’utente Jade e si concentra in particolare su qualsiasi sezione del gioco che non implichi il combattimento.

Ciò significa che potrete usarla per esplorare la Cittadella o per fare qualsiasi cosa che non richieda a Shepard di estrarre un’arma.

La prospettiva in terza persona tornerà attiva anche durante una conversazione tra NPC, sebbene le fasi inquadrate in soggettiva risultino in ogni caso realmente sorprendenti.

Per installare la mod, avrete bisogno di una copia originale PC di Mass Effect Legendary Edition e del cosiddetto ME3Tweaks Mod Manager.

Un'immagine della mod in first person.

Subito dopo aver scaricato anche la mod, sarete in grado di installare la modalità in prima persona e iniziare così le vostre fasi esplorative da una prospettiva assolutamente inedita.

Ricordiamo anche che di recente sono arrivate ulteriori precisazioni sul film che Mass Effect avrebbe potuto ricevere già parecchi anni fa.

Ma non solo: avete letto anche che proprio in occasione dell’uscita di Mass Effect Legendary Edition, uno degli autori del terzo episodio ha svelato un Easter Egg sfuggito per ben 9 anni?

Infine, parlando di altre opere BioWare, sapete che sono stati trovati dei file alpha legati a Dragon Age 4, preannunciando un possibile (e gradito) annuncio in arrivo?