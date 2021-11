Mass Effect, la serie TV è una buona idea? Forti critiche da un ex BioWare

La notizia della settimana che ha acceso il forte interesse degli appassionati di Mass Effect è sicuramente la possibile serie TV prodotta da Amazon, che pare stia diventando sempre di più una possibilità concreta.

La narrazione della trilogia del Comandante Shepard ha infatti conquistato tantissimi fan di tutto il mondo, grazie a un universo ricco e pieno di vita che potrebbe trovare nuovo terreno fertile con una produzione televisiva, per catturare anche chi i videogiochi non li mastica.

Un report ha infatti svelato che Amazon Studios e Electronic Arts sarebbero molto vicine a chiudere l’accordo, anche se ancora non sarebbe stato ufficialmente raggiunto.

Lo scrittore e il compositore di Mass Effect, appresa la notizia, hanno reagito con entusiasmo annunciando di voler prendere parte anche loro al progetto: il loro coinvolgimento contribuirebbe a renderla una serie che i fan sarebbero pronti ad amare.

C’è però chi ha appena dichiarato di non comprendere l’entusiasmo della community, svelando come secondo lui una serie TV di Mass Effect sia una pessima idea: si tratta di David Gaider, ex lead writer di BioWare e noto per i suoi contributi alla serie Dragon Age (via Wccftech).

Gaider ha iniziato con l’importante premessa di essere sollevato che si stia parlando di una serie TV e non di un film, dato che la seconda opzione sarebbe stata troppo riduttiva per un franchise così ricco di personaggi e trame secondarie.

Tuttavia, c’è un particolare aspetto che, secondo Gaider, potrebbe non rendere lo show all’altezza delle aspettative di chi ha giocato Mass Effect: la personalizzazione e l’immersione dei giocatori.

Secondly, those protagonists are designed to be a bit of a blank slate, one that the player fills out with their decisions. That's not going to work for a passive medium. So, suddenly, the protagonist will have their own personality… and their own *story*. That will be weird.

— David Gaider (@davidgaider) November 25, 2021