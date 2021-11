Mass Effect diventa una serie TV prodotta da Amazon? Lo svela un report

La trilogia di Mass Effect ha saputo conquistare milioni di giocatori in tutto il mondo, grazie alla sua abilità di poter costruire un universo sci-fi credibile e ricco di vita, facendo sentire i protagonisti parte attiva della storia.

La recente release della trilogia rimasterizzata Mass Effect Legendary Edition ha riacceso l’interesse della community attirando allo stesso tempo nuovi fan, motivo per il quale sembra si stia pensando fortemente ad adattare il franchise con una nuova serie TV.

Ricordiamo che in passato c’era già stato un tentativo per trasformarlo in un film, ma il progetto alla fine fu cancellato per differenze creative: il director di BioWare Mac Walters aveva già lasciato intendere che il posto giusto per la serie era la TV.

E chissà che a far parte del progetto non possa esserci anche Henry Cavill, l’attore che attualmente interpreta Geralt nella serie The Witcher: già diversi mesi fa aveva lasciato indizi su un suo possibile coinvolgimento.

Secondo un report di Deadline (via Game Rant), Amazon Studios avrebbe manifestato un forte interesse nel realizzare una serie televisiva basata su Mass Effect.

L’universo progettato da BioWare è talmente vasto che le possibilità per poter raccontare storie sono molto vaste: la stessa trilogia, in particolar modo il primo capitolo, si presterebbe molto bene ad un adattamento televisivo per via delle sue molteplici trame articolate.

Non è però chiaro se lo show andrebbe a narrare nuovamente le avventure del Comandante Shepard viste su Mass Effect Legendary Edition o se invece si tratterebbe di una storia totalmente diversa, ma ambientata nello stesso universo.

In ogni caso, l’accordo tra Amazon e Electronic Arts non sarebbe stato attualmente concluso, ma il report suggerisce che le parti sarebbero vicine a portarlo a termine.

Di conseguenza, non è ancora possibile stabilire con certezza se questo show televisivo alla fine possa avvenire per davvero, ma viene ribadito come Amazon creda fortemente nel progetto e di voler tentare di portarlo in vita.

Naturalmente vi terremo aggiornati non appena arriveranno ulteriori novità sull’accordo o commenti ufficiali dalle parti interessate: nel frattempo, vi ricordiamo di prendere queste indiscrezioni con le dovute precauzioni.

Ad ogni modo, vi ricordiamo che nel futuro del franchise ci sarà un nuovo capitolo della saga, del quale è stata diffusa una nuova immagine in occasione dell’N7 Day.