Mass Effect 5, a che punto siamo? BioWare aggiorna sullo sviluppo

Il quinto capitolo di Mass Effect è sicuramente una delle produzioni più attese in arrivo: BioWare ha infatti commentato che la sua leggendaria saga è pronta a tornare con un nuovo episodio.

Dopo il successo ottenuto dalla trilogia rimasterizzata Mass Effect Legendary Edition, la curiosità dei fan è sicuramente alle stelle e la community non vede l’ora di scoprire come proseguirà la narrazione di una saga amatissima.

Gli sviluppatori hanno in programma anche la lavorazione di Dragon Age 4, per il quale proprio nelle scorse ore sono arrivati nuovi aggiornamenti: nonostante l’addio di uno dei componenti chiave del team, lo sviluppo sta procedendo bene.

Per quanto riguarda invece Mass Effect 5, come riportato da TheGamer, la situazione sembrerebbe essere decisamente più arretrata: è probabile che i fan dovranno aspettare molto a lungo prima di vedere in azione il capitolo che proseguirà la storia inaugurata dal Comandante Shepard.

Gary McKay di BioWare ha infatti commentato in una breve nota l’attuale situazione sullo sviluppo del nuovo capitolo, evidenziando che si tratta di un nuovo team composto da veterani e nuovi sviluppatori altrettanto talentuosi.

L’intenzione del team è però quella di realizzare una vera e propria esperienza next-gen: la produzione è ancora ben lontana dall’essere definita pienamente, dato che siamo ancora nella fase di sperimentazione di nuove idee.

«[Gli sviluppatori] stanno attivamente realizzando prototipi di nuove idee ed esperienze. I giochi tripla-A next-gen richiedono molto tempo per essere sviluppati – e sappiamo che i nostri fan preferirebbero averli il prima possibile. Ma la nostra priorità numero 1 deve essere la qualità, e per averla è richiesto semplicemente il giusto tempo».

McKay non ha voluto rendere nota nemmeno una possibile finestra di lancio, lasciando intuire che la strada per un nuovo episodio di Mass Effect è ancora molto lunga.

Dopo aver esplorato fino in fondo Mass Effect Legendary Edition, sarà necessario che i fan pazientino per potersi godere un’avventura che sia all’altezza delle enormi aspettative riposte.

BioWare è infatti consapevole che la propria reputazione è da ricostruire dopo gli ultimi flop: sia Mass Effect 5 che Dragon Age 4 sono la giusta occasione per rinascere.

Le ultime dichiarazioni degli sviluppatori sembrano comunque confermare le ultime indiscrezioni, che promettevano una grafica eccezionale per il prossimo capitolo: il team ha infatti confermato di voler realizzare una vera esperienza next-gen.

Nel frattempo, ricordiamo che Mass Effect potrebbe diventare una serie TV prodotta da Amazon: l’attore Henry Cavill si è già candidato per essere coinvolto nel progetto.