Con i prossimi Mass Effect e Dragon Age, Bioware vuole rinascere

Non è un periodo straordinario, a dir poco, per Bioware, che punta moltissimo sui nuovi episodi di Mass Effect e Dragon Age.

La saga fantascientifica di Shepard è tornata di recente anche con la Legendary Edition, che ci ha ricordato perché la saga è stata tanto amata.

Proprio questo mese è possibile giocarla gratuitamente anche su Xbox Game Pass, visto che Mass Effect Legendary Edition è una delle migliori aggiunte del mese.

Mentre abbiamo sperato fino all’ultimo di vedere Dragon Age 4 ai The Game Awards 2021, ma non siamo stati accontentati.

Dalla debacle di Anthem, su cui Bioware aveva puntato moltissimo, il team di sviluppo è caduto una spirale di discesa per la quale è difficile vedere una risoluzione positiva.

Con il nuovo anno appena partito, anche Bioware guarda al futuro. Lo fa tramite le parole del general manager, che ha pubblicato una lettera che riguarda proprio i progetti futuri.

Gary McKay ha fatto il punto del lavoro del 2021, nella quale viene affrontato non solo il problema della pandemia e la conseguente riorganizzazione del lavoro, ma anche il modo in cui Bioware ha superato le sfide.

Il lancio di Mass Effect Legendary Edition è stato molto fruttuoso, perché il porting è stato molto apprezzato, e c’è eccitazione per il prossimo episodio, così come per Dragon Age 4:

«Ovviamente, rimaniamo molto concentrati sulle prossime iterazioni di Dragon Age e Mass Effect. […] Vedo alcune cose incredibili dal lavoro di entrambi i team.»

Ripensando al fallimento di Anthem, così come all’aspettativa delle due saghe citate, McKay ha voluto specificare quali sono gli obiettivi di questi giochi, al di là delle comprensibili vendite. Ma anche del suo ruolo nella gestione di uno studio così importante per l’industria:

«Quando ho preso il ruolo di GM, ho parlato di ricostruire la nostra reputazione, e quella rimane una priorità enorme. Siamo attentissimi nel costruire di nuovo la fiducia verso i nostri fan e la community, e pianifichiamo di farlo producendo quel tipo di giochi per cui siamo famosi, ed assicurandoci che siano della migliore qualità possibile. […] Vogliamo che i lanci dei nostri giochi siano momenti seminali nell’industria.»

Un obiettivo sicuramente altisonante che tutti noi speriamo riesca a raggiungere, perché le notizie che provengono da Dragon Age 4 non sono grandiose.

Anthem è stato davvero un brutto colpo, un gioco che è stato dimenticato anche dagli stessi creatori.

Mentre per il prossimo Mass Effect le aspettative sono davvero alte, anche dal punto di vista tecnico considerato il nuovo engine grafico.