Il prossimo Mass Effect potrebbe avere una grafica da paura in pieno stile next-gen

Sappiamo da tempo che BioWare sta lavorando ad un nuovo gioco di Mass Effect, che recentemente è ritornato sugli scaffali digitali e fisici con la sua Legendary Edition.

A quanto pare il nuovo progetto del team avrà una grafica degna della vera next-gen, visto che recentemente il producer Brenon Holmes ha pubblicato un tweet circa una posizione di lavoro aperta per direttore tecnico associato, e il candidato ideale pare debba avere esperienza con il motore grafico Unreal 4 e 5.

Sembra quindi che il nuovo capitolo di Mass Effect possa girare sul nuovo engine di Epic, Unreal 5, che recentemente ha mostrato i muscoli ai The Game Awards 2021.

BioWare is hiring talented programmers with UE4/5 experience! Come, join our team and work with us on the next Mass Effect game!https://t.co/6Wr7CpRnh4#BioWare #hiring #UnrealEngine — Brenon Holmes (@BrenonHolmes) December 17, 2021

Ovviamente tutto ciò non conferma in maniera inconfutabile che il nuovo Mass Effect sarà in Unreal Engine, ma già Jeff Grubb (via Gamespot) si è espresso positivamente a riguardo e affermando anzi che l’engine sarà proprio Unreal 5.

A settembre Grubb aveva già prospettato il fatto che BioWare stesse valutando l’engine da utilizzare per il prossimo capitolo della sua storica saga interstellare, e a quanto pare l’Unreal era già citato allora come uno dei candidati papabili.

EA ha già il suo motore grafico, Frostbite, ma sembra che abbia creato qualche difficoltà nello sviluppo di Mass Effect: Andromeda, dunque potrebbe non essere una sorpresa la scelta di propendere per l’Unreal Engine 5. Il motore grafico, vi ricordiamo, da poco si è fatto vedere in Matrix e in Hellblade II.

Mentre aspettiamo di saperne di più, vi ricordiamo che Mass Effect potrebbe diventare una serie tv prodotta da Amazon, e pare che già ci sia un attore interessato che sta già avendo a che fare con serie tv legate a doppio filo con il mondo dei videogiochi.

Tuttavia c’è chi crede che la realizzazione di una serie tratta dall’universo di BioWare non sia una buona idea.

Infine, parlando di Unreal Engine 5, potete dare uno sguardo al confronto tra la tech demo The Matrix Awakens e il film originale qui sulle nostre pagine.