Marvel’s Wolverine in Unreal Engine 5? Qualcuno lo ha ricreato

Dopo l’annuncio a sorpresa di Marvel’s Wolverine, l’ultima esclusiva PS5 in lavorazione presso gli studi di Insomniac Games, il gioco è decisamente sparito dai radar.

Il team che ha dato i natali anche a Marvel’s Spider-Man Miles Morales (che potete acquistare in offerta su Amazon) non ha infatti rilasciato nuovi video o immagini del gioco dedicato al mutante artigliato.

Ad aprile, il lead animator Mike Yosh ha confermato di essere al lavoro proprio sul gioco di Wolverine tra i suoi nuovi progetti.

Quello che promette di essere un titolo particolarmente violento, è ora finito nelle intenzioni di un fan, il quale ha deciso di ricrearlo idealmente nello splendore dell’Unreal Engine 5.

L’ormai noto TeaserPlay ha infatti dato via a un concept trailer realmente sorprendente, che immagina il gioco dedicato a Logan realizzato con il potente motore grafico di Epic.

Le immagini nel filmato si agganciano tra l’altro in maniera perfetta al teaser trailer originale, con Logan vestito con la stessa camicia a scacchi vista nel primo video promozionale di Insomniac.

Il trailer fan made prosegue mostrando anche alcune sezioni a bordo di una moto (che ricordano non poco Days Gone), oltre al finale in cui vediamo l’eroe indossare la classica uniforme di colore giallo vista nei fumetti Marvel Comics.

Non ci resta che sperare che il ‘vero’ Marvel’s Wolverine possa avere questo aspetto, sebbene è molto improbabile – per non dire impossibile – che Insomniac utilizzi proprio l’UE5 per il suo gioco.

Parlando di supereroi, sembra proprio che Marvel voglia creare un suo universo tutto dedicato al mondo dei videogiochi.

A tal proposito: il prossimo gioco della Casa delle Idee potrebbe avere una data, anche se purtroppo in tutto questo c’è una brutta notizia.

Infine, avete visto anche che presto sarà il turno anche di Marvel Snap, un altro gioco decisamente atipico dedicato ai supereroi più famosi di tutti i tempi?