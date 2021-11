Marvel’s Wolverine su PS5 sarà particolarmente violento

Il gioco dedicato a Wolverine, il famosissimo eroe Marvel, è stato sicuramente uno degli annunci del PlayStation Showcase che ha suscitato più hype di tutti.

Nonostante non si sappia praticamente niente di Marvel’s Wolverine, sappiamo che il titolo è in sviluppo da parte del team di Insomniac Games, e tutto quello che abbiamo da mostrare è un video in cui Logan mette in mostra i suoi artigli di adamantio:

Il teaser di cui sopra, che annuncia il gioco, sembra preparare il terreno a quello che potrebbe essere uno dei giochi più violenti tra quelli legati all’universo Marvel, nonché di Insomniac stessa, che con le sue ultime fatiche a tema supereroi ci ha abituato a toni molto più mansueti.

I fan infatti si sono domandati se la natura animalesca di Logan avrebbe avuto uno spazio nel nuovo Marvel’s Wolverine, e fortunatamente gli sviluppatori hanno confermato che da questo punto di vista i giocatori non rimarranno delusi.

Drew Murrey di Insomniac ha recentemente condiviso un post su Twitter in cui ha dato voce a tutte le speranze dei fan confermando che il gameplay con Logan sarà brutale e non mancheranno pugni, tagli, pugnalate e squarci:

We're looking for a gameplay engineer @insomniacgames to focus on our hero, #Wolverine. If you're into creating cuts, slashes, gouges, severs, gashes, stabs, *snikts* and everything else that goes with moving and playing as Logan (there's a lot more!), link to apply below! https://t.co/6B6whF5ceE

— Drew Murray (@DrewMaru29) November 5, 2021