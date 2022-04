Marvel’s Wolverine, a che punto siamo? Insomniac anticipa grandi novità

Dopo l’annuncio ufficiale di Marvel’s Wolverine, l’ultima esclusiva PS5 in lavorazione presso Insomniac Games, gli sviluppatori non hanno svelato ben pochi dettagli sulla nuova brutale avventura di Logan, ma nelle ultime ore la produzione potrebbe aver compiuto i suoi primi importanti passi.

Gli autori di Marvel’s Spider-Man Miles Morales (che potete acquistare in offerta su Amazon) potrebbero infatti avere appena iniziato i lavori per il motion capture dell’avventura dedicata a Wolverine, stando a un indizio arrivato dallo stesso team di sviluppo.

In riferimento proprio allo studio nel quale dovrebbero svolgersi i lavori del motion capture gli sviluppatori scherzano su quello che sarà lo stato della sala, facendo quella che appare essere una citazione alla natura particolarmente violenta dell’ultima esclusiva PS5.

Come riportato da Push Square, l’indizio arriva direttamente dal lead animator Mike Yosh, che ha già confermato di essere al lavoro proprio su Marvel’s Wolverine tra i suoi nuovi progetti.

Yosh ha infatti pubblicato sul proprio profilo Twitter una foto dello studio dedicato alla cattura dei movimenti, con una frase che sembra lasciare poco spazio alle interpretazioni su ciò che sta per accadere:

So peaceful and quiet, ….it will not be like this for long pic.twitter.com/JvPzfPlEvS

— Mike Yosh (@Mike_Yosh) April 21, 2022