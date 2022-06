Il prossimo gioco Marvel potrebbe avere una data, ma c’è una brutta notizia

Lo scorso anno abbiamo assistito alla presentazione di Marvel’s Midnight Suns, nuovo titolo basato sui personaggi della Casa delle Idee.

Sviluppato da Firaxis, team di sviluppo interno di 2K, famoso per aver lavorato a Civilization e soprattutto allo strategico XCOM (che trovate su Amazon), il gioco sarà infatti uno strategico molto particolare.

Su SpazioGames abbiamo fatto un quadro più preciso su che tipo di gioco sarà Marvel’s Midnight Suns, facendo il punto della situazione su tutto ciò che sappiamo.

Ora, però, come riportato anche da Gaming Bolt, ci sono novità per quanto riguarda l’uscita del gioco, incluso il fatto che un’edizione specifica potrebbe essere stata cancellata.

Ora, un leak abbastanza affidabile sembra aver lasciato trapela le varie edizioni del gioco, oltre ovviamente anche la sua data di uscita.

L’informazione arriva dal giornalista Nils Ahrensmeier, il quale ha reso noto che la data di rilascio del gioco sarebbe stata fissata per il prossimo 6 ottobre 2022.

Ma non solo: pare infatti che ci saranno tre versioni del gioco: la standard, contente il gioco base, la Enhanced Edition che include il gioco e un pack premium con 5 skin (Captain America/Future Soldier, Captain Marvel/Mar-Vell, Magik/Phoenix 5, Nico Minoru/Sister Grimm e Wolverine/X-Force).

Infine, sarebbe attesa anche una Legendary Edition che include il gioco più un pack premium con 23 skin e il pass battaglia, oltre a quattro DLC con personaggi e molto altro.

SCOOP: As @_Tom_Henderson_ already predicted, 2K is gonna start pre-orders for Marvels #MidnightSuns soon. Launch date seems October 6th. There will be three versions: Standard, Enhanced and Legendary.

More details in this thread 1/6#SummerGamesFest pic.twitter.com/5AK8o0hUDa

— Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) June 2, 2022