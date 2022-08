Marvel’s Spider-Man su PC è ancora più next-gen grazie a un italiano

Marvel’s Spider-Man Remastered su PC si è rivelato un successo, visto che l’esclusiva PlayStation dedicata all’Arrampicamuri ha già conquistato critica e pubblico.

Senza nulla togliere allo spin-off su Miles Morales (che trovate anche su Amazon) la prima avventura di Spidey ha ancora oggi fascino da vendere.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che «gli utenti possono finalmente mettere la mani sulla versione migliore del primo titolo, che beneficia del supporto alle nuove tecnologie per vivere una più che dignitosa seconda giovinezza».

Ora, dopo avervi accennato anche del futuro di Spider-Man nel sequel ufficiale (che potrebbe dire sì alla co-op) qualcuno ha deciso di rendere ancora più bella da vedere la versione PC del primo capitolo.

Via mail, l’italianissimo AD Massicuro ci ha segnalato la sua ultima mod grafica per Marvel’s Spider-Man Remastered in 8K che punta ad aggiungere e migliorare gli effetti in Ray Tracing.

«Ho utilizzato diversi shaders dedicati per ottenere riflessioni realistiche ed la Global illumination ‘anche’ tramite l’uso dell’RT shader beta di Pascal Gilcher via Reshade», ha spiegato il modder.

E ancora, «oltre a migliorare l’occlusione ambientale che nel gioco a dettagli Ultra con HBAO+ mi sembrava poco convincente, sono riuscito ad aggiungere il ‘Self-Shadowing‘ ovvero ombre dinamiche a tutti gli oggetti non statici del gioco compresi i pedoni, tutto ciò conferisce maggiori dettagli e realismo alle strade di New York.»

«Infine il Color Grading e una mod della camera rendono più coinvolgente e cinematografica ogni scena del gioco. La Mod gira stabilmente in 8K con una RTX 3090 TI», ha concluso AD Massicuro.

Inoltre, già che ci siete, vi suggeriamo di dare un’occhiata anche a un interessante video che mette a confronto tutte le versioni del titolo.

Ma non solo: avete letto anche che una sorprendente Spider-Man Unreal Engine 5 Tech Demo è scaricabile gratis da diverse settimane?