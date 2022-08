Marvel’s Spider-Man su PC è un trionfo, ma non batte il record di Kratos

Il lancio di Marvel’s Spider-Man Remastered su PC si è rivelato, prevedibilmente, un grande successo: l’esclusiva PlayStation dedicata all’Uomo Ragno ha già conquistato gli utenti di tutto il mondo, pur ottenendo numeri inferiori a un altro grande classico.

La produzione di Insomniac Games (trovate l’edizione PlayStation in sconto su Amazon) sembrerebbe infatti aver ottenuto un picco di utenti in contemporanea più elevato rispetto alla maggior parte delle esclusive di casa Sony, ma comunque insufficiente a battere i record stabiliti da God of War.

L’avventura di Kratos continua a dunque a rimanere ancora oggi l’esclusiva PlayStation più giocata di sempre su PC, ma il supereroe di casa Marvel può dichiararsi orgoglioso di aver conquistato un più che rispettabile secondo posto.

I dati riportati sull’affidabile piattaforma SteamDB segnalano infatti che Marvel’s Spider-Man ha raggiunto un picco di 64.893 giocatori in contemporanea, leggermente inferiore a God of War che era invece arrivato a 73.529 utenti (via VGC).

Questi numeri permettono comunque all’Uomo Ragno di superare in classifica Horizon Zero Dawn, fermo a 56.557 utenti in contemporanea, e di battere nettamente gli utenti di Days Gone, superato di quasi 3 volte.

So far looks like Spider-Man Remastered will be the 2nd Biggest Launch for PlayStation Studios on Steam / PC. God of War may get to keep the crown All-Time Peak Concurrent Players

• God of War – 73,529

• Spider-Man – 64,893

• Horizon Zero Dawn – 56,557

• Days Gone – 27,450 pic.twitter.com/wm1gwXO3j6 — Benji-Sales (@BenjiSales) August 13, 2022

Sony e Insomniac Games potranno dunque essere molto soddisfatte di questo grande traguardo, che conferma un interesse crescente degli utenti PC per le proprie esclusive: un mercato su cui la casa di PlayStation continuerà fortemente a investire.

God of War continuerà a mantenere il titolo di esclusiva più popolare, in attesa che arrivi qualche altra produzione in grado di battere nettamente questo risultato: non ci resta dunque che attendere per scoprire quali saranno le prossime novità in arrivo.

Se siete curiosi di scoprire come si comporta l’avventura del supereroe Marvel su PC, sulle nostre pagine trovate la recensione del porting di Marvel’s Spider-Man Remastered. Inoltre, vi suggeriamo di dare un’occhiata a un interessante video che mette a confronto tutte le versioni del titolo.

In attesa di scoprire quale sarà la prossima esclusiva in arrivo per il mercato PC, PlayStation potrebbe avere in mente una grande novità per i nuovi adattamenti.