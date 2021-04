Spider-Man arriva in GTA (e vi farà venire voglia di combattere il crimine)

Cosa succede quando un eroe amato da generazioni come Spider-Man entra di prepotenza nel mondo criminale messo in piedi da Rockstar Games in Grand Theft Auto?

A dare una risposta a questa domanda ci pensa una fantastica mod che innesta l’Arrampicamuri visto in Marvel’s Spider-Man per PlayStation 4 nel celebre Grand Theft Auto: San Andreas. La versione 1.9 della beta rilasciata all’inizio del mese di aprile include infatti animazioni, un menu e un HUD basato proprio sulal celebre avventura open world di Insomniac Games (via CB).

Possiamo mettere anche mano a ben 8 gadget, 12 poteri della tuta in dotazione (sbloccabili aumentando di livello), una posizione sulla mappa basata sulla Torre degli Avengers e molto altro ancora. La mod è stata creata dal modder J16D e può essere trovata proprio qui. Un trailer è inoltre visionabile poco sotto.

La mod di San Andreas offre ai giocatori la possibilità di esplorare luoghi già noti agli appassionati di uno dei GTA più amati di sempre, vestendo però i panni – o meglio, la calzamaglia – dell’Amichevole Ragno di Quartiere.

Trattandosi di una semplice versione beta, sarà interessante vedere cos’altro verrà aggiunto in futuro (al momento sono presenti anche i costumi di Scarlet Spider, Spider-Punk e la tuta di Peter’s Future Foundation).

Ricordiamo che Marvel’s Spider-Man Remastered è disponibile su console PlayStation 5 ormai da diversi mesi. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è invece lo spin-off sviluppato da Insomniac e uscito sul mercato al lancio di PS5.

Nella nostra recensione (con video) a cura “dell’amichevole editor-in-chief di quartiere” Stefania Sperandio, vi abbiamo raccontato che il gioco è «il primo AAA first-party che si affaccia nel mondo next-gen ed è un titolo ideale per avere da subito appeal sul grandissimo pubblico: un personaggio popolare, protagonista di un gioco erede di uno che ha avuto un importante successo, anche se riproposto in proporzioni ridotte.»