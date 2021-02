Ratchet & Clank Rift Apart ha una data d’uscita ufficiale per PS5

Sony ha annunciato che Ratchet & Clank Rift Apart sarà disponibile dall’11 giugno per PlayStation 5.

Il gioco era stato appena classificato presso l’ente taiwanese preposto ed era in odore di data di lancio, per cui finalmente ci siamo.

Ratchet & Clank: Rift Apart è una nuova avventura completa, spiegano dal team di Insomniac Games su PlayStation Blog.

Quando il dottor Nefarious mette le mani su un dispositivo per i viaggi interdimensionali e lo usa per raggiungere una galassia in cui lui vince sempre, Ratchet e Clank si trovano di colpo separati. Nel tentativo di ricongiungersi, incontreranno una Lombax che combatte in una milizia ribelle, esploreranno ambientazioni in parte nuove e in parte conosciute (ma reinterpretate in chiave multidimensionale!) e, soprattutto, semineranno il caos con un arsenale fuori di testa.

Se non avete mai giocato un titolo di Ratchet & Clank, viene aggiunto, questo è l’episodio giusto per iniziare, perché offre una trama originale, ma comunque costellata di riferimenti riservati ai fan più affezionati.

L’annuncio è corredato dall’apertura dei pre-order e un nuovo trailer celebrativo, che vi mostriamo di seguito.

In Ratchet & Clank: Rift Apart torneranno due oggetti simbolo della saga, sbloccabili in anticipo pre-ordinando il gioco.

La corazza di carbonox di Ratchet & Clank: Going Commando (2003) è stata ridisegnata con materiali in alta definizione, effetti di luce e riflessi in ray tracing.

I giocatori che effettueranno il pre-ordine riceveranno anche l’arma Pixelatore, il fucile in stile retrò di Ratchet & Clank (2016), anch’esso aggiornato graficamente per PS5.

La Digital Deluxe Edition è disponibile su PlayStation Store a €89,99. Oltre al gioco Ratchet & Clank: Rift Apart, include i seguenti contenuti: 5 armature extra, 20 unità di raritanium con cui potenziare subito le vostre armi, un pacchetto di adesivi per la prima modalità foto mai inserita in Ratchet & Clank, un artbook digitale e una colonna sonora digitale.

La Standard Edition è disponibile su PlayStation Store €79,99.

Presto, infine, sarà presentato il personaggio della nuova Lombax, tanto importante da guadagnarsi la copertina – per ora, il suo nome rimane un mistero.

L’ultima esibizione del gameplay dell’esclusiva PS5 risale alla scorsa estate, durante la Gamescom Opening Night Live, per cui è legittimo aspettarsi un nuovo showcase a tema relativamente a breve.