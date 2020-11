Marvel’s Spider-Man Remastered | Recensione PS5

Marvel’s Spider-Man Remastered è una di quelle operazioni che di solito non si palesa con così tanta rapidità sul mercato. A soli due anni dall’uscita del capitolo su PS4, Insomniac porta anche su PS5 quella che fu un’opera di debutto sorprendente, per l’arrampicamuri, in grado di accontentare davvero tutti senza per forza essere un dichiarato capolavoro. Non lo era affatto, in tutta sincerità, ma era di certo uno di quei giochi che sapeva esattamente cosa doveva fare per raccogliere attestati di stima da parte di pubblico e critica.

Il rilancio in grande stile di Marvel’s Spider-Man ha esaltato i fan a lungo in cerca di un gioco che potesse galvanizzare la figura del supereroe e che potesse in qualche modo appaiarsi ai successi raccolti al cinema. Non sorprendono dunque alcune scelte adottate per questa remastered, che non poteva fare a meno di sfruttare il lancio di Miles Morales (qui trovate la nostra recensione) per ripresentarsi nella nuova veste next-gen.

Marvel’s Spider-Man: cosa è cambiato?

C’è una scelta in Marvel’s Spider-Man Remastered che può senz’altro apparire controversa, per chi ha già giocato il gioco su PS4: Peter Parker ha adesso un nuovo volto, quello di un attore diverso. A memoria non ricordiamo una simile scelta adottata per una rimasterizzazione di un gioco che oltretutto arriva dopo così poco tempo, ed è innegabile che chi conosce a menadito le ultime avventure dell’amichevole Spider-Man di quartiere possa ricavarne un effetto un po’ straniante, quasi di distacco, se non addirittura di rifiuto. Basterà però pochissimo tempo per abituarvi al cambiamento, che riteniamo essere una manovra atta a far avvicinare l’aspetto del Peter videoludico a quello interpretato al cinema da Tom Holland. Ecco dunque che John Bubniak lascia il posto all’efebico Ben Jordan, forse più adatto ad assumere il ruolo di personaggio dai tratti più affini al nuovo Spider-Man.

Il nuovo volto di Peter Parker.

Oltretutto, non si può negare che il salto in avanti ci sia stato, e lo si nota soprattutto in presenza delle sequenze filmate, che dimostrano migliorie qualitative di tutto rispetto. Chi invece non ha giocato Marvel’s Spider-Man su PS4, non avrà di certo questo “problema” e si sentirà immediatamente a proprio agio nel vedere un Peter Parker che si avvicina idealmente ai tratti di Tom Holland.

Al di là dei gusti personali di ciascuno, ciò che sorprende maggiormente in Marvel’s Spider-Man Remastered è la capacità dell’illuminazione di cambiare in modo sensibile sia la qualità delle sequenze, sia la credibilità del mondo di gioco. Nel primo caso, è impossibile non notare l’aggiunta di alcuni elementi prima assenti nella precedente generazione, che assieme a tonalità nuove e all’aspetto migliorativo che conferisce il sapiente uso delle luci, fa di Marvel’s Spider-Man Remastered una riproposizione che riesce ad avvicinarsi in modo piuttosto importante ai livelli qualitativi del suo spin-off.

A scanso di equivoci, va detto che Marvel’s Spider-Man Remastered rimane comunque un gioco nato su PS4 e trascinato di peso su PS5, che dunque non può pareggiare in toto i livelli raggiunti da Miles Morales, ma mentiremmo se dicessimo che l’upgrade visivo non è poi così evidente. Oltretutto, va detto che Insomniac sembra voler giocare con le luci per far assumere al gioco un tono meno sgargiante, con colori non eccessivamente brillanti, rendendo dunque l’esperienza più cinematografica. Lo si nota soprattutto quando si volteggia tra i grattacieli di Manhattan in determinati momenti della giornata, dove il costume del supereroe ha uno stacco meno evidente rispetto a tutto ciò che lo circonda.

E davvero degno di nota è anche il modo in cui, a seconda del digradare dei colori legati alle diverse ore del giorno, gli ambienti cambino, conferendo agli scenari una credibilità a un’autenticità soddisfacenti. Dalle luci del primo mattino, a quelle più brucianti del tramonto, fino al manto funereo della sera che avvolge la città che mai dorme, Marvel’s Spider-Man Remastered si propone come un’occasione da non perdere per avvicinarsi all’ottimo lavoro di Insomniac.

Le meraviglie del ray tracing.

Marvel’s Spider-Man Remastered su PS5: un salto in avanti

Ci stiamo accorgendo di come PS5, in tutti i giochi finora disponibili, chieda un compromesso importante tra risoluzione e frame rate. D’altra parte non avrebbe potuto essere altrimenti quando intervengono feature come il ray tracing, davvero molto pesanti da gestire. Persino i PC di fascia alta devono arrendersi di fronte a certe limitazioni dell’hardware, motivo per cui non sorprende che si debba obbligatoriamente rinunciare a qualcosa, per godersi un gioco come più aggrada a ciascun giocatore. Senza dubbio, affrontare Marvel’s Spider-Man Remastered su PS5 optando per la modalità Fedeltà, impreziosisce in maniera molto evidente il dettaglio grafico generale, mettendo a nudo la muscolatura della nuova console Sony.

Lo si nota soprattutto quando ci si arrampica sui palazzi, con le vetrine che riflettono la luce, o quando ci si sposta a piedi in prossimità di alcune pozzanghere o nei pressi di altri elementi dello scenario che concorrono a creare dettagli grafici impensabili prima su PS4. A ciò va senza dubbio aggiunta la qualità globale delle texture che ricoprono la tuta dell’arrampicamuri, i palazzi e i magnifici interni con pavimenti lucidi, facendo appunto avvicinare Marvel’s Spider-Man Remastered all’altra breve avventura con protagonista Miles Morales. Ma come dicevamo poc’anzi, tutta questa meraviglia costringe a delle rinunce, che nel caso specifico di un gioco action con ritmi rapidi rappresenta senz’altro un limitazione: i 4K sono a 30 fps.

Il dinamismo e la fluidità offerti dai 60 FPS fissi sono impagabili.

Sgravare la macchina dal calcolo computazionale del ray tracing in tempo reale è possibile optando per la modalità Prestazioni, che raddoppia il frame rate facendo perdere agli ambienti alcuni dettagli. Per un gioco come Marvel’s Spider-Man riteniamo che sia esattamente questa la scelta migliore, e siamo piuttosto certi che difficilmente tornerete indietro una volta provata. D’altra parte, Marvel’s Spider-Man è un titolo che spinge sull’acceleratore in modo molto efficace durante i combattimenti dinamici rapidi, durante le transizioni da un punto all’altro con le ragnatele e, in generale, assume tutta un’altra dimensione con la solidità di un frame rate che gli permette di esprimere il suo pieno potenziale.

Come Miles Morales, anche Marvel’s Spider-Man Remastered sceglie di usare le caratteristiche del nuovo controller in modo più soft rispetto magari ad Astro’s Playroom, che a sua volta si configura come un vero e proprio showcase delle caratteristiche del DualSense. Ciò significa che i grilletti adattivi, sebbene siano sfruttati durante certe azioni specifiche, non fanno più resistenza del dovuto, così come il feedback aptico interviene più in punta di piedi rispetto ad altri giochi.

Per la valutazione globale del gioco vi rimandiamo alla nostra recensione originale (che trovate a questo link), e se volete affrontare dall’inizio l’avventura con la nuova veste gentilmente concessa da PS5, sappiate che dovrete per forza di cose sottostare a un modello di vendita che non slega Marvel’s Spider-Man Remastered da Miles Morales. Si tratta di una scelta che francamente non ci ha convinto, ma che in un quadro più grande possiamo parzialmente comprendere, perché si tratta di un pacchetto completo adatto a chi magari si è perso il gioco su PS4. È in sostanza un’offerta mirata soprattutto ai nuovi consumatori, che possono disporre di tutti i contenuti in un’unica soluzione.

In attesa di un eventuale nuovo capitolo a firma Insomniac che ci appare pressoché certo, visto il successo avuto col rilancio in grande stile dell’arrampicamuri, Marvel’s Spider-Man Remastered su PS5 è un lavoro che potenzia quello originale e prepara la strada al futuro che verrà.