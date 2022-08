Marvel’s Midnight Suns salta il 2022: ecco quando uscirà (e ci sono brutte notizie)

Niente da fare per Marvel’s Midnight Suns, l’ambizioso gioco di ruolo tattico sviluppato da Firaxis: gli sviluppatori hanno ufficialmente annunciato un nuovo rinvio, saltando dunque definitivamente il 2022.

Soprannominato dai fan «L’XCOM di Marvel» (che potete prenotare al prezzo minimo garantito su Amazon) il gioco aveva affascinato fin da subito sia i fan dei supereroi che dei giochi strategici, dato che promette di essere una delle esperienze videoludiche più oscure ispirate ai personaggi della casa delle idee.

Ricordiamo che non è la prima volta che questo ambizioso progetto viene rinviato: il lancio ufficiale era infatti inizialmente previsto per marzo 2022, venendo poi posticipato alla seconda metà dell’anno e, proprio in questi istanti, saltando addirittura il 2022 stesso.

Per chi intenderà recuperare Marvel’s Midnight Suns su PS5, Xbox Series X e PC, il team ha promesso che l’uscita avverrà entro la chiusura dell’anno fiscale, ovvero prima della fine di marzo 2023, che corrisponderebbe a un anno esatto dalla data di lancio inizialmente prestabilita. Per tutti coloro volessero invece recuperarlo su PS4, Xbox One o Nintendo Switch, ci sono invece brutte notizie.

Firaxis Games ha infatti ammesso di non avere ancora a disposizione una data per queste versioni e che la comunicherà soltanto in tempi successivi: gli sforzi principali sembrano dunque essere focalizzati principalmente su un’uscita per le piattaforme di ultima generazione.

Gli sviluppatori hanno comunicato ufficialmente il rinvio tramite un post sul proprio account Twitter, spiegando anche di voler realizzare la loro miglior esperienza di sempre:

«Sappiamo che i fan non vedono l’ora di giocare con Marvel’s Midnight Suns e useremo questo tempo aggiuntivo per assicurarci di lanciare la migliore esperienza possibile per tutti. Marvel’s Midnight Suns è senza dubbio il gioco più grande che abbiamo mai realizzato e apprezziamo tantissimo il supporto che i giocatori hanno condiviso con noi nel corso degli anni».

Important update from the Midnight Suns team pic.twitter.com/79yVfzpDED — Marvel's Midnight Suns (@midnightsuns) August 8, 2022

Non possiamo che augurarci che anche i fan PS4, Xbox One e Switch possano avere presto notizie sull’uscita di questo progetto: nel frattempo, gli appassionati non potranno che incrociare le dita e sperare che questo possa davvero essere l’ultimo rinvio.

Nel frattempo, abbiamo riepilogato per voi tutto ciò che dovete sapere su Marvel’s Midnight Suns, così da poter essere pronti non appena riceveremo ulteriori novità sullo sviluppo.

Naturalmente potremo aspettarci per il futuro tanti altri videogiochi a tema Marvel: secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero essere in lavorazione nuove avventure dedicate non solo a Black Panther, ma anche per il leggendario Iron Man.